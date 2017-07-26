Türkiye Almanya
İŞ-YAŞAM

Almanya ile ilişkilerde gerilim sürerse ihracat hedefi zora girer

Almanya ile sıkıntı sürerse ihracat hedefi zora girer

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesi nedeniyle bazı Alman alım gruplarının Türkiye ziyaretlerini iptal ettiğini belirten TGSD Başkanı Şeref Fayat ihracata dikkat çekti. Temmuz ayında iyice toparlanan ihracatın sıkıntı devam ederse 17 milyarlık hedefi zorlaştıracağını belirtti

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:24:24 Güncelleme: 09:27:18 Reuters

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, Almanya ile artan tansiyon ve Alman yetkililerin Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ardından bazı Alman alım gruplarının Türkiye ziyaretlerini iptal ettiğini söyledi.

Fayat, Almanya ile ilişkilerdeki sıkıntının sürmesi durumunda sektörün bu yıl 2016’daki 17 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşma hedefinin zora gireceğini belirtti.

Hazır giyim sektörü 17 milyar dolar ihracat ile otomotiv sektörünün ardından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat kalemini oluşturuyor. Fayat’ın verdiği bilgiye göre Almanya, 2.5 milyar dolar ile sektörün en büyük ihracat pazarı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat

İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLAMIŞTIK

Türkiye’nin toplam ihracatı ocak-haziranda yüzde 8.2 artış kaydederken, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise yüzde 5.8 düşüşle 8.2 milyar dolara geriledi.

Reuters’a konuşan Fayat, 2016’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle üçüncü çeyrekten itibaren uluslararası alım gruplarının Türkiye ziyaretlerinin azaldığını belirterek “Ziyaretlerin azalması sektörü çok ciddi etkiledi. Ama sevindirici bir olay oldu. İhracattaki yüzde 5.8’lik düşüş, temmuz ayının ilk 18 gününde eksi 3.3’e geriledi. Yani yılın ikinci yarısına çok hızlı başladık. Ancak son dönemde Almanya ile yaşanan siyasi çekişme ihracata tekrar zarar verebilir. Maalesef iki üç gün önceki olay yüzünden birkaç ziyaretin hemen iptal olduğunu üyelerimizden öğrendim. Umarım, ihracatta düşüşün azaldığı bu süreci baltalamaz” dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme