Almanya ile ilişkilerde gerilim sürerse ihracat hedefi zora girer

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, Almanya ile artan tansiyon ve Alman yetkililerin Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ardından bazı Alman alım gruplarının Türkiye ziyaretlerini iptal ettiğini söyledi.

Fayat, Almanya ile ilişkilerdeki sıkıntının sürmesi durumunda sektörün bu yıl 2016’daki 17 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşma hedefinin zora gireceğini belirtti.

Hazır giyim sektörü 17 milyar dolar ihracat ile otomotiv sektörünün ardından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat kalemini oluşturuyor. Fayat’ın verdiği bilgiye göre Almanya, 2.5 milyar dolar ile sektörün en büyük ihracat pazarı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat

İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLAMIŞTIK

Türkiye’nin toplam ihracatı ocak-haziranda yüzde 8.2 artış kaydederken, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise yüzde 5.8 düşüşle 8.2 milyar dolara geriledi.

Reuters’a konuşan Fayat, 2016’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle üçüncü çeyrekten itibaren uluslararası alım gruplarının Türkiye ziyaretlerinin azaldığını belirterek “Ziyaretlerin azalması sektörü çok ciddi etkiledi. Ama sevindirici bir olay oldu. İhracattaki yüzde 5.8’lik düşüş, temmuz ayının ilk 18 gününde eksi 3.3’e geriledi. Yani yılın ikinci yarısına çok hızlı başladık. Ancak son dönemde Almanya ile yaşanan siyasi çekişme ihracata tekrar zarar verebilir. Maalesef iki üç gün önceki olay yüzünden birkaç ziyaretin hemen iptal olduğunu üyelerimizden öğrendim. Umarım, ihracatta düşüşün azaldığı bu süreci baltalamaz” dedi.

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