Dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 9.1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın haziran ayında yüzde 48.5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 47.5 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 arttı ve 6 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 301 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 896 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 886 milyon dolarla ABD ve 808 milyon dolarla İngiltere takip etti.

İthalatta ilk sırayı 1 milyar 924 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i, 1 milyar 642 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 385 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 64 milyon dolarla ABD izledi.

EN ÇOK İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 152 milyon 4 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 149 milyon 238 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Haziranda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 533 milyon 423 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi.

Bunu, 2 milyar 207 milyon 735 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 5.5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35.1 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 84 oldu. Haziranda yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40.4 olarak hesaplandı.

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

dış ticaret açığı

Dış ticaret nedi

dış ticaret verileri