İTO'ya göre fiyat artışları belirlendi

İstanbul'da ağustosta perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0,02 artarken toptan fiyatlar 0,22 azaldı.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,74, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 10,97 oldu.

İstanbul'da ağustos ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,02 artarken toptan fiyatlarda 0,22 azalış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında, perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,82, toptan fiyatlar ise yüzde 12,23 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Ağustos 2017’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,92, konut harcamalarında yüzde 0,82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,55, gıda harcamalarında yüzde 0,41, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,01 artış, giyim harcamalarında yüzde 4,75, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,92 azalış gerçekleşti.

Aynı dönemde toptan fiyatlar ise aylık bazda, madenler grubunda yüzde 3,27, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,70, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,02, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,21 artış izlenirken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.85, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.01 azalış meydana geldi.

İTO

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