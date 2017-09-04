Milyonerler kulübü Türkiye'yi terkediyor

Ülke değiştiren milyonerlerin sayısı gittikçe artmaya başladı. Küresel Sağlık Değerlendirmesi: Dünya Zenginliği ve Göç Trendleri ismiyle yayımlanan rapora göre. Emlak değil 1 milyon dolar üzerinde mal varlığı olan 82 bin kişi 2016 yılında başka bir ülkeye taşındı. Bir önceki yıl ise bu sayı 64 bin kadardı. Türkiye milyon kaybında yüzde 500 artışla ilk sırada yer aldı.
Zenginlerin en gözde ülkesi ise Avustralya oldu. 11 bin yüksek gelirli kişi, bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla ada ülkesini seçti. ABD ise 10 bin yeni yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yaparak 2. sırayı aldı.
#quato1#center##Milyoner göçmnelerin hareketleri, refah düzeyi yüksek insanların gözden düşen ülkelerdeki mevcut ekonomik ve politik durumuyla ilgili kilit göstergelerden.#
FRANSA ZİRVEDE
Zenginlerin kaçtığı ülkelerde ise Fransa uzak ara zirveye yerleşti. Geçen yıl ekonomik refah göstergeleri artmasına rağmen Fransa'daki milyoner göçü artıyor. 2015 yılındaki 10 bin yüksek gelirli vatandaşını kaybeden Fransa, geçen yıl da 12 bin kişinin başka ülkelere göçünü engelleyemedi.
Fransa'da gerçekleşen terörist saldırıların yanı sıra başkanlık kampanyasını göçmen karşıtlığı üzerine kuran ve kazandığı takdirde Fransa'yı Avupa Birliği'nden çıkarmayı vadeden aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yarattığı radikal sağ ortam da milyonerlerin kaçısında etkili oldu.
EN FAZLA ARTIŞ TÜRKİYE'DE
Fransa'yı izleyen Çin'de herhangi bir artış gerçekleşmezken ilk 5 içerisindeki Brezilya ve Türkiye sırasıyla yüzde 300 ve 500 artışla toplam 14 bin yüksek gelirlinin diğer ülkelere göçünü engelleyemedi. Brezilya'dan 8 bin, Türkiye'den ise 1 milyon dolar üzerinden mal varlığına sahip 6 bin kişi farklı ülkelere yerleşti.
Rapora göre, 2016 yılı itibarıyla dünya üzerinde 13 milyon 600 bin kişilik 1 milyon dolar üzerinde varlığa sahip kişi bulunuyor ve 69 trilyon dolara hükmediyorlar. Ultra yüksek gelirli olarak tanımlanan 30 milyon dolar üzerindeki varlığa sahip kişiler ise 3.9 trilyon dolarlık varlıklarını 2026 yılında sonraki nesle miras bırakmış olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.