OTOMOBİL
11 NİSAN 2017
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Uzun dönemli ticari araç kiralama dönemi başlıyor

Türkiye'de şimdiye kadar uzun dönemli kiralaması yasak olan ticari araçlara yönelik bu uygulama değişiyor. Artık işletmeler binek araçların yanında ticari araçlarını da kiralayabilecek.

11 Nisan 2017 Salı, 09:58:53 Güncelleme: 10:31:59 HABERTURK.COM

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, uzun dönemli ticari araç kiralamanın tüm dünyada serbest olmasına rağmen bir tek Türkiye'de yasak olduğunu söyledi. Ancak konuyla ilgili yaptıkları çalışmaların ve verdikleri bilgilerin doğrulturunda bu düzenlemenin artık değişeceğini ifade eden Oktay, "Bize ulaşan taslağa göre bu durum değişiyor ve ticari araçların öz mal olma şartı ortadan
kalkıyor" dedi.

Türkiye'nin ticari araç açısından dünyanın en önemli pazarlarından biri olduğunun altını çizen Oktay, "Eğer kiralama yöntemi gelirse, araçlar 3-4 yılda bir değişmek zorunda olacak ve pazar büyüyecek. Bu şekilde devletin vergi gelirleri artacak. Ayrıca Türkiye'de KOBİ'lerin kaynağı kısıtlı. bu kısıtlı kaynak içerisinden ticari araç satın almaya önemli bir pay ayırmak zorunda kalıyorlar. Kiralama yöntemi ile KOBİ'lerin ellerinde yatırıma dönüştürebilecekleri önemli bir miktar kalacak" dedi.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl toplam 330 bin adet uzun dönemli kiralama yapıldığının altını çizen Oktay, ticari araçların da bu sisteme girmesiyle pazarın 100 bin adet daha büyüyebileceğini belirtti.

GEÇEN YIL YÜZDE 19 BÜYÜDÜ

Leaseplan'ın düzenlediği basın toplantısında konuşan Oktay, uzun dönemli araç kiralama pazarı ile ilgili de bilgi verdi. Geçen yıl araç kiralama pazarının yüzde 19 büyüdüğünü söyleyen Oktay, bu sene de çift haneli rakamlarla bir büyüme gerçekleşebileceğini ifade etti.

Oktay, "Sektörün toplamda ödediği toplam vergi 2016 yılında 4 milyar 950 milyon lira. Dolayısıyla ciddi vergi yaratan sektör haline geldik. Ulaştığımız aktif büyük 25 milyar liraya yaklaştı. Artık ekonomi içinde katkısı olan, katma değer yaratan bir sektör haline geldik." şeklinde konuştu.

PAYI YÜZDE 12-13

Büyük ve küçük kurumların araç kiralamaya yönelmiş durumda olduğunu belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kurumların sahip olduğu araç parkının 2 milyonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Biz şu anda sektör olarak 330 bini kiralamış durumdayız. Dolayısıyla kurumsal araç parkında yüzde 12-13 penatrasyonumuz var. Gelişmiş ülkelerde kurumsal araç parklarının yüzde 50'ye varan oranda kiralandığı ülkeler var. Sektörün en büyük sıkıntısı farkındalığımız düşük, genel büyüme ile ilgili. Genel olarak bizim avantaj ve hizmetlerimizi bilmeyen KOBİ'ler var. Dolayısıyla bu bilgi ve farkındalık yayıldıkça sektörün büyüme temposu büyüyecek. 2010 yılında sektör olarak bizim müşteri başına kiraladığımız araç sayısı 11'di. 2016 yılında bu rakam 5,3'e düştü. Dolayısıyla artık biz küçük filolara gidiyoruz. Anadolu'da bizimle ilgili bilinirlik hala daha çok düşük.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı ve LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay

Türkiye'de yavaş yavaş başlayan bireysel araç kiralama var. Artık bireyler de araç satın almak yerine kiralamayı ve paylaşmayı tercih ediyorlar. Bizde de ufak tefek bunların girişimi başladı. Bireysel kiralama yapan şirketler var. Orada ufak bir talep oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bireyler de bizim ileride önemli müşterilerimiz haline gelecek. Önemli oranda otomobil kiralayacaklarını öngörüyoruz."

Oktay, İngiltere'de şu anda yollarda 4,3 milyon kiralık aracın gezdiğini bunun 1 milyondan fazlasının bireyler tarafından kiraladığını, bireysel kiralamanın kendi ajandalarında da olduğunu vurguladı.

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