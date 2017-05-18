Volvo
OTOMOBİL

Volvo, otoda dizele son verecek

Volvo dizel motorlu araç üretimine son verdi. Böylece Volvo dizel motorundan çekilen ilk büyük üretici oldu.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 08:33:34 Güncelleme: 09:26:55

İsveçli otomobil üreticisi Volvo’nun CEO’su Hakan Samuelsson, nitrojen oksit emisyonunu azaltmanın giderek daha maliyetli hale geldiğini belirterek yeni dizel motorlar geliştirmeyeceklerini duyurdu.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Samuelsson, “Daha fazla yeni dizel motor geliştirmeyeceğiz” dedi. Samuelsson, 2013 yılında pazara sundukları dizel modelleri gelecekteki emisyon standartlarını karşılamaları için geliştirmeye devam edeceklerini de vurguladı.

Volvo dizel motorundan çekilen ilk büyük üretici oldu.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 4 dakika önce
    gazı ve petrolü olmayan türkiye özellikle elektrikli, hidrojenli, su bazlı ve saire çalışan arabaların argesine yatırımlar yapması gerekmektedir
  • Misafir 5 dakika önce
    doğalgazlı araçlar istiyoruz, kapımızın önünde pompa takıp doldurmak istiyoruz.. kendi ev gazımızla bineriz faturasını devlete öderiz olur biter...
  • Misafir 9 dakika önce
    Güneş enerjili otomobil geliyor ama biz görür müyüz orasını Yüce Rabbimiz bilir.
  • Misafir 14 dakika önce
    inşallah benzin 20TL olur
  • Misafir 15 dakika önce
    yasasın lpg
  • Misafir 24 dakika önce
    benzin 10tl olsa trafik aynı belkide daha beter olur
  • Misafir 26 dakika önce
    Elektrik, hidrojen, hibrit.. petrol yakında tarih olacak.
  • Misafir 17 dakika önce
    Oksijen Yakan arabamı çıkıyo hayırdır :D :D
  • Misafir 31 dakika önce
    arkadaş, hiç sokağa çıkmıyorsun galiba...
  • Misafir 33 dakika önce
    dizel araclar son 5 yılda dahada değerlenecek
  • Misafir 38 dakika önce
    Eğer bunu başlatan volvo olduysa, bunu diğer firmalar onaylar .Artık ülkemizde benzin maliyetinin 5,30 larda olduğu bir ülkede arabaya binilmez daha.
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