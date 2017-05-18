Volvo, otoda dizele son verecek

İsveçli otomobil üreticisi Volvo’nun CEO’su Hakan Samuelsson, nitrojen oksit emisyonunu azaltmanın giderek daha maliyetli hale geldiğini belirterek yeni dizel motorlar geliştirmeyeceklerini duyurdu.
Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Samuelsson, “Daha fazla yeni dizel motor geliştirmeyeceğiz” dedi. Samuelsson, 2013 yılında pazara sundukları dizel modelleri gelecekteki emisyon standartlarını karşılamaları için geliştirmeye devam edeceklerini de vurguladı.
Volvo dizel motorundan çekilen ilk büyük üretici oldu.
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YORUMLAR 11
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Misafir 4 dakika öncegazı ve petrolü olmayan türkiye özellikle elektrikli, hidrojenli, su bazlı ve saire çalışan arabaların argesine yatırımlar yapması gerekmektedir00
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Misafir 5 dakika öncedoğalgazlı araçlar istiyoruz, kapımızın önünde pompa takıp doldurmak istiyoruz.. kendi ev gazımızla bineriz faturasını devlete öderiz olur biter...00
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Misafir 9 dakika önceGüneş enerjili otomobil geliyor ama biz görür müyüz orasını Yüce Rabbimiz bilir.00
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Misafir 14 dakika önceinşallah benzin 20TL olur00
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Misafir 15 dakika önceyasasın lpg00
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Misafir 24 dakika öncebenzin 10tl olsa trafik aynı belkide daha beter olur30
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Misafir 26 dakika önceElektrik, hidrojen, hibrit.. petrol yakında tarih olacak.00
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Misafir 17 dakika önceOksijen Yakan arabamı çıkıyo hayırdır :D :D00
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Misafir 31 dakika öncearkadaş, hiç sokağa çıkmıyorsun galiba...00
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Misafir 33 dakika öncedizel araclar son 5 yılda dahada değerlenecek03
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Misafir 38 dakika önceEğer bunu başlatan volvo olduysa, bunu diğer firmalar onaylar .Artık ülkemizde benzin maliyetinin 5,30 larda olduğu bir ülkede arabaya binilmez daha.33
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