Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları bugün itibariyle BES kapsamına girdi. Peki otomatik katılım nedir? Bireysel Emeklilik kesintisi nasıl iptal edilir? BES kesintisi nasıl iptal edilir?

OTOMATİK KATILIM NEDİR?

Otomatik katılım, 45 yaş altında özel sektörde veya kamu sektöründe çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dâhil edildiği bir uygulamadır. Otomatik Katılım projesiyle birlikte ülkede 10 yıllık dönemde yaklaşık 90 milyar TL'lik bir tasarruf planlanmakta.