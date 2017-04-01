Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları bugün itibariyle BES kapsamına girdi. Peki otomatik katılım nedir? Bireysel Emeklilik kesintisi nasıl iptal edilir? BES kesintisi nasıl iptal edilir?
Otomatik katılım, 45 yaş altında özel sektörde veya kamu sektöründe çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dâhil edildiği bir uygulamadır. Otomatik Katılım projesiyle birlikte ülkede 10 yıllık dönemde yaklaşık 90 milyar TL'lik bir tasarruf planlanmakta.
Çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payı ödemesinin emeklilik şirketi hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden iş günü, otomatik katılım kapsamında emeklilik planına dâhil edildiği emeklilik şirketi tarafından kendisine bildirilir. Çalışan bu bildirim tarihini müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu durumda, o güne kadar çalışanın ödediği katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri çalışana iade edilecektir. Çalışanın cayma süresi bittikten sonra sistemden çıkmak istemesi halinde, bireysel emeklilik sistemindeki çıkış kuralları geçerli olacaktır.
Otomatik sistemi ile dünya genelinde ekonomisi iyi düzeyde olan ülkeler gibi
Otomatik katılım sistemi, her ay maaşlardan belirli miktarda kesinti yapılarak bireysel emeklilik sistemine katılmayı öngören bir sistemdir ve çalışanlar yavaş yavaş bu sisteme geçiriliyor. Peki otomatik katılım sistemi kimleri kapsıyor? İşte otomatik katılım sistemine dahil olanlar;
● TC vatandaşı veya mavi kart sahibi
● 45 yaşını doldurmamış
● Kamu sektörü çalışanları (4c)
● Özel sektör çalışanları* (4a) (Bakanlar Kurulu Kararı tarafından belirlenmiş işyerinde bulunan çalışan sayısı göz önüne alınarak dâhil edilecektir)
NOT: 4b kapsamındaki çalışanlar sisteme dâhil değildir.
Otomatik Katılım Sistemi'nde çalışanların katkı payı tutarı, prime esas kazancının minimum %3’ü olacak ve bu tutar her ay işverenler tarafından çalışanların maaşlarından kesilerek, anlaşmalı Emeklilik Şirketi’nde bulunan çalışana ait Otomatik Katılım BES hesabına aktarılacaktır. Çalışanlar, isterlerse asgari katkı payı tutarını işverenine bilgi vermek suretiyle arttırabilecektir.
● Yılda 1200 TL kesinti yapılacak
● Sisteme girişte 1000 TL devlet desteği
● Toplam 300 TL devlet desteği
● Yıl sonunda toplam birikim: 2 bin 500 TL
● Yılda 2400 TL kesinti yapılacak
● Sisteme girişte 1000 TL devlet desteği
● Toplam 600 TL devlet desteği
● Yıl sonunda toplam birikim: 4 bin TL
● Yılda 3600 TL kesinti yapılacak
● Sisteme girişte 1000 lira devlet desteği
● Toplam 900 TL devlet desteği
● Yıl sonunda toplam birikim: 5 bin 500 TL
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