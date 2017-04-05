BRICS çöktü

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) ülkelerinin yıldızı sönmeye başladı. 2001 yılından itibaren yüksek büyüme oranlarıyla küresel ekonominin motoru olarak nitelendirilen, 2008 küresel krizinin ardından büyüme hızları düşen BRICS’in yine notu kırıldı.

Rusya ve Brezilya’nın ardından Güney Afrika da yatırım yapılabilir notunu kaybetti. Standard & Poor’s, ülkedeki politik belirsizliği gerekçe göstererek BB+ seviyesine indirdi. Görünümün de negatif olduğu bildirildi.

Bu da notun tekrar düşürülebileceğini gösteriyor. Güney Afrika’nın notu 17 yıl içerisinde ilk kez yatırım yapılabilir seviyenin altına indi.

Fitch, Güney Afrika’nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak, Moody’s ise 2 basamak üzerinde tutuyor.

TÜRKİYE YALNIZ DEĞİL

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre, Türkiye ile göreceli olarak karşılaştırılan bu ülkelerin kredi notlarının düşmesi Türkiye’nin bu alanda yalnız kalmadığının işareti. BRICS’te kredi notu kırılmayan Çin ve Hindistan kaldı.

Hindistan 2014 yılından bu yana büyüme ve ekonomik istikrar konusunda gösterdiği gelişmeye rağmen kredi notunun BBB- seviyesinde tutan Moody’s ve Standard & Poor’s’u sık sık eleştiriyor.

BRICS ülkelerinden Rusya ve Brezilya’nın notu ise 2015 yılında çöpe çevrilmişti. Moskova, Suriye’deki siyasi rolü ve hammadde fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırım yapılabilir notu kaybetmişti.

Brezilya ise Devlet Başkanı Dilma Rousseff’in darbeyle görevinden uzaklaştırılması notunun kırılmasına yol açmıştı. Türkiye ise son yatırım yapılabilir notunu 27 Ocak’ta kaybetti.

Fitch notu BBB-’den BB+’ya düşürdü, görünümü durağan yaptı. Moody’s ise 18 Mart’ta yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında Ba1’deki not görünümünü durağandan negatife indirdi.

S&P’nin Türkiye kredi notu ise yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında BB, görünüm negatif.

KENDİ AJANSLARINI KURACAKLAR

BRICS ülkeleri Ekim 2016’da Hindistan’da yaptıkları toplantıda kendi kredi derecelendirme kuruluşlarını kurma kararı aldı. Ajansın gelişmiş ülkelere özel değerlendirme standardını oluşturacağı belirtildi. BRICS tarafından 50 milyar dolarlık sermaye ile ortaklaşa kurulan Yeni Kalkınma Bankası (NDB) ise Temmuz 2015’te Şanghay’da resmi olarak faaliyete geçti. NDB’nin 100 milyar dolar sermayeye ulaşması hedefleniyor.

BÜYÜMEDE BAŞI YÜZDE 4.4 ILE HINDISTAN ÇEKIYOR

Dünyanın gelişen ekonomilerinden oluşan BRICS ülkelerinin nüfusu, toplam dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. PricewaterhouseCoopers’a göre Çin, 2030’a kadar dünyanın en büyük ekonomisi haline gelecek. Hindistan üçüncü olacak. 2016 yılında Hindistan yüzde 7.4, Çin ise yüzde 6.7 büyüdü. Güney Afrika’nın büyüme oranı yüzde 0.28 kaldı. Türkiye yüzde 2.9 büyürken yüzde 3.6 daraldı. Rusya ise 2015’te yüzde 3.7 daraldı.