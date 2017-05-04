Aylan Kurdi, Finlandiya, Suriye
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Finlandiya 5 euroya Aylan'ın fotoğrafını bastı

Finlandiya hükümeti, Suriye’deki savaştan ailesiyle kaçarken cesedi Ege Denizi kıyılarına vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi’nin fotoğrafını 5 euroluk bozuk paraya bastı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:26:11 Güncelleme: 13:48:12 HABERTURK.COM

100. bağımsızlık yıldönümüne özel bozuk paraları piyasaya süren Finlandiya, dünyadaki adaletsizliğe dikkat çekmek amacıyla 5 euroluk bozuk parada, 2015’te çatışmalar nedeniyle Kobani’den kaçarken hayatını kaybeden küçük Aylan’ın fotoğrafını kullandı.

Fotoğrafta jandarma görevlisinin Aylan'ın sahile vuran cesedini kucakladığı görülüyor. 

Bindikleri botun alabora olmasının ardından annesi ve 5 yaşındaki abisi Galib ile birlikte Ege Denizi’nde can veren Aylan’ın Bodrum sahiline vuran cesedi, tüm dünyayı sarsmış ve göçmenlerle ilgili tartışmaları beraberinde getirmişti.

UNICEF’în son raporuna göre 2016, 6 yıldır savaşın sürdüğü Suriye’deki çocuklar açısından en kötü yıl oldu. Öte yandan Finlandiya bugüne kadar sadece 626 Suriyeli mülteciyi ülkeye kabul etti.

 

 

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