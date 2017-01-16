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Samsung Note 7 neden patlıyor?

12 Eylül 2016 Pazartesi, 12:30:06

Samsung'un patlama riski nedeniyle son olarak THY tarafından uçağa alınması yasaklanan Galaxy Note 7'leri bir yana, bir patlama haberi de Avustralya'dan geldi. Ancak bu kez başrolde Samsung değil; Apple'ın telefonlarından iPhone 7 vardı!

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    Samsung, Galaxy Note 7'nin patlamasına neyin sebep olduğunu henüz açıklamamıştı. Ancak son gelen bilgiler Note 7'nin yakında neden patladığının açıklanacağı yönünde.

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    Samsung'un 2016 yılında hayal kırıklığı yaşatan telefonu Galaxy Note 7'nin henüz neden patladığı net bir şekilde firma tarafından açıklanmamıştı. Samsung yetkilileri, Note 7'nin satıştan çekilmesinin ardından bu konu üzerinde çalıştıklarını ve telefonun neden patladığını açıklayacaklarını dile getirmişti.

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    Ancak bugüne kadar Samsung cephesinden Galaxy Note 7'nin neden patladığına dair kesin ve net bir açıklama gelmedi.

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