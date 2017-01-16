12 Eylül 2016 Pazartesi, 12:30:06 | Güncelleme: 16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:23:16
Samsung'un patlama riski nedeniyle son olarak THY tarafından uçağa alınması yasaklanan Galaxy Note 7'leri bir yana, bir patlama haberi de Avustralya'dan geldi. Ancak bu kez başrolde Samsung değil; Apple'ın telefonlarından iPhone 7 vardı!
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Samsung, Galaxy Note 7'nin patlamasına neyin sebep olduğunu henüz açıklamamıştı. Ancak son gelen bilgiler Note 7'nin yakında neden patladığının açıklanacağı yönünde.
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Samsung'un 2016 yılında hayal kırıklığı yaşatan telefonu Galaxy Note 7'nin henüz neden patladığı net bir şekilde firma tarafından açıklanmamıştı. Samsung yetkilileri, Note 7'nin satıştan çekilmesinin ardından bu konu üzerinde çalıştıklarını ve telefonun neden patladığını açıklayacaklarını dile getirmişti.
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Ancak bugüne kadar Samsung cephesinden Galaxy Note 7'nin neden patladığına dair kesin ve net bir açıklama gelmedi.
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The Korean Times'a göre, Samsung yetkilileri 23 Ocak 2017 tarihinde araştırmalarının sonuçlarını açıklayacak. Bu araştırmanın sonucunda telefonun neden patladığını kesin olarak öğrenebileceğiz.
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Tahminler, telefonun ince tasarımından dolayı bataryaya baskı yapıldığı ve işlemcinin ısınıp batarya ile tepkimeye girdiği için patladığı yönünde. Bakalım Samsung, Galaxy Note 7'nin patlama nedeni olarak neyi gösterecek?
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Sörf öğretmeni olarak görev yapan Mat Jones'un iddiasına göre, iPhone 7 model akıllı telefonu aracın içinde patlayarak ufak çaplı bir yangına sebep oldu.
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İnternet sitelerinde söz konusu olay hakkında fotoğraflar yayınlarken, görüntülerde telefonun araç içerisinde yandığı görülüyor. Henüz yanma sebebi belli olmayan iPhone 7, kendi ile birlikte araç içerisinde bulunan kıyafetleri ve aracın koltuklarını da yakıp kül etmiş durumda.
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Bu olay sonrası akıllara ilk olarak telefonun güneş ışığına fazla maruz kalması sonrası yanmanın gerçekleşmiş olabileceği tahmini geliyor. Ancak Mat Jones'un ifadesine göre telefon, kıyafetlerle kaplıydı ve direkt olarak güneş ışığına maruz kalmıyordu.
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Mat Jones, telefonunu dışarıdan görünmemesi için pantolonuna sararak arabasında bıraktığını ve bir süre sonra geri döndüğünde aracının bütün pencerelerinin kapkara olduğunu ifade ediyor.
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Jones kullanıcısı cihazı tamamen Apple tarafından piyasaya sürülen orijinal aksesuarlarla kullandığını ve şarjda bıraktığı telefonun akabinde araca geri döndüğünde yanmış koltuklar ve kıyafetlerle karşılaştığını açıkladı.
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Daha 1 haftalık olan iPhone 7, Jones sörf dersi için plajdayken araç içerisinde kıyafetlerin altında yanmaya başlamış. Uzmanlar her telefonun patlama/yanma ihtimali olduğunu söylüyor.
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Çünkü telefonlarda bulunan lityum ion piller dışarıdan fazlaca ısıya maruz kaldıklarında alev alabilmekte, güneşe maruz kaldıklarında yanabilmekte. Ayrıca Note 7'de olduğu gibi regülatörlerin işini yapmaması nedeniyle bu piller patlayabiliyorlar.
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DAHA ÖNCEDEN DE SAMSUNG ARABADA YANMIŞTI
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Geçtiğimiz hafta Samsung, yaptığı duyuru ile Galaxy Note 7'lerinin 35 tanesinin batarya sorunu yaşadığını ve tüm Note 7'lerin geri çağrıldığını duyurmuştu.
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Ancak bu uyarı herkese ulaşmamış gibi görünüyor.
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St. Petersburg, Florida'da, Fox 13'ün haberine göre bir adam, Jeep Grand Cherokee'si içerisinde Note 7'sini şarj etmekteydi.
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Nathan Dornacher, Note 7'yi konsolun ortasında şarjda bıraktığını ve eşi ile beraber aracı boşaltmaya başladıklarını söylüyor.
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Ancak kızları ve köpekleri arabaya geri gittiklerinde, bir sorun olduğunu fark etmişler.
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Söylenene göre Note 7 alev almıştı ve alevler araç içerisinde yayılmaya başlamıştı.
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Kısa bir süre içerisinde de Dornacher'in arabası bir enkaza dönüştü.
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Dornacher'in Fox 13'e söylediğine göre geri çağırmadan haberi yoktu ve telefon gibi basit bir cihazın bu kadar büyük bir hasar yaratacağını hiç düşünmemişti.
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Dornacher, henüz konu hakkında yeni bir yorum yapmamış olsa da, bir Samsung sözcüsünün söylediğine göre firmanın kazadan haberi var ve Dornacher'in durumunun incelenmesi için çalışmalara başladı.
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Şirket, gerekirse hasarı karşılayacağını da Dornacher'e bildirmiş.
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Dornacher de bu durumu Facebook üzerinden de doğrulamış durumda.
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Dornacher'in Fox'a söylediğine göre, Galaxy Note 7'ye iPhone'dan geçiş yapmıştı: "Sanırım bir daha başka bir Samsung ürününü evime sokmayacağım."
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Bu ve benzeri kaza haberleri, Samsung için oldukça şanssız bir zamana denk gelmiş durumda.
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Firma, Note 7'leri Apple'ın iPhone 7'sinden önce pazara sunarak elde etmiş olabileceği avantajın çok büyük bir kısmını (belki de tamamını) kaybetme ihtimali ile karşı karşıya.