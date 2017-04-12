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Kafede, otelde internete SMS takibi

Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayanlar SMS ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kuracak

12 Nisan 2017 Çarşamba, 06:00:26 Güncelleme: 06:12:23

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından dün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, ücretsiz internet hizmeti veren kişi ve kurumlar, suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici filtre sistemi kuracak. Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kaydedecek ve iki yıl süre ile saklayacak.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayanlar, kısa mesaj servisi (SMS) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kuracak.

KAPATMA CEZASİ VERİLECEK

Bir kafede internete girmek istenildiğinde, sistem cep telefonu numarası isteyecek. Sisteme telefon numarası girildiğinde SMS ile gelen şifreyle internete giriş yapılabilecek. Böylece, telefon numarası üzerinden kimlik tespiti yapılacak. İnternet kafelere, para cezası verilmeden önce yazılı uyarı yapılacak ve ihlalin devamı halinde üç güne kadar kapatma cezası uygulanacak. İhlal sürerse para cezası verilecek. İnternet kafelere verilecek para cezasının alt sınırı, 3 bin TL’den bin TL’ye düşürüldü. Üst sınır yine 15 bin TL olarak korundu.

‘SİSTEM SUİİSTİMALE AÇIK’

Bilişim hukukçusu Mehmet Ali Köksal, suç işleme kastı ile hareket edenlerin genelde bu yerlerde internete girdiğini belirterek “Sistem caydırıcı ama suiistimale açık. Birisi, kafelerdeki bir teyzeden ‘Telefonumu unutmuşum’ diyerek SMS desteği isteyebilir. Sistem, kamunun güvenliğini sağlıyor ancak tüketiciyi korumuyor” dedi.

 

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