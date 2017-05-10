Fiber internet altyapısı için mahkemeden iptal kararı

Yüksek hızlı internet sunma amacıyla kullanılan fiberoptik kablolar, toplu taşıma rotalarından geçiriliyorlar. Bu sayede, şehirdeki farklı noktalara bu altyapıyı ulaştırmak, daha fazla hanede kullanılmasını sağlamak mümkün oluyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl aldığı kararla metro, metrobüs, füniküler güzergâhlarından geçirilecek fiberoptik kablo döşeme izinlerini (geçiş hakkı) iptal etmişti.

TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği) ise bu kararın kamu zararına yol açacağı, belediyenin sebepsiz ve tek yanlı karar veremeyeceği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

MAHKEME KARARI İPTAL ETTİ

İstanbul 10. İdare Mahkemesi ise kararında; belediyeye sınırsız bir yetki tanınmadığını, belediyeler başta olmak üzere, benzer şekilde geçiş hakkı sağlayıcılarının kâr amacı güdemeyeceklerini ve temel ölçütün tüm vatandaşların olabildiğince düşük bedelle hizmetten faydalanmaları olduğunu vurguladı.

Kararın 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nu ihlâl ettiği sonucuna varan mahkeme, İBB kararını iptal etti.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, İBB’nin bir belediye şirketi olan İSTTELKOM’u tekel yapma amacında olduğunu iddia ederken, karar iptal edilmeseydi, bu şirketin haberleşme sektörüne önemli zararlar vererek yatırımı engelleyeceğini söyledi.