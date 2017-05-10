Dünyanın ilk otonom gemisi 2020'de suya inecek

Küresel lojistik alanında sürücüsüz taşıtların sayısı giderek artıyor. Yara adlı şirketin ürettiği otonom gemi, her yıl fabrikasından limanlara amonyum ve diğer kimyasal maddeleri taşımak için 40 bin kamyon kullanımını ortadan kaldıracak. Şirket, böylece lojistik ile yarattığı karbon emisyonunu sıfırlayacak.

Yara Birkeland adını taşıyacak bu konteyner gemisi, Kongsberg adlı gemicilik teknolojisi şirketiyle ortak üretiliyor. Tamamlandığında dünyanın ilk tamamen elektrikli ve otonom gemisi olma özelliğine sahip olacak.

KARBON SALINIMI DÜŞECEK, KORSANLIK BİTECEK

Gelecek yıl insanlı olarak faaliyete geçecek olan gemi, 2019'da uzak operasyona geçecek ve 2020'de tamamen otonom yolculuk yapabilecek durumda olacak.

Singapur'da, otonom kamyonlar, dünyanın en yoğun limanlarından birindeki terminaller arasındaki konteynerleri taşırken, Avrupa'da kara sınırlarının ötesinde limanlardan yük taşıyan otonom kamyonların tanıtımı için geniş kapsamlı bir projesi yürütülüyor.

Rolls Royce ise 2020’ye kadar "akıllı gemilerini" suya indirmenin üzerinde çalışıyor.

Kaptansız gemiler, açık sulardaki korsanlık gibi riskleri de ortadan kaldıracağı için, şirketlerce önemseniyor. Ayrıca deniz yolunu kullanmak, kara ve hava yoluna göre daha az karbon salınımı sağlıyor.