TEKNOLOJİ

Deprem için en iyi mobil uygulamalar

12 Haziran 2017 Pazartesi, 17:46:01 HABERTURK.COM

Türkiye ve dünyadaki depremleri görebileceğiniz, uyarılar alabileceğiniz, hatta yapay zeka ile depremi önceden tahmin eden uygulamalar, hayatımızı daha güvenli hâle getirmeyi amaçlıyorlar

  • 1 Deprem için en iyi mobil uygulamalar
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    Bu sabaha karşı Ege'yi sallayan deprem herkesi korkuttu.

  • 2 Deprem için en iyi mobil uygulamalar
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    Bugüne dek telefon hatlarının ve mobil şebekelerin bir deprem anında konuşma konusunda sıkıntı yaşattığın hepimiz tecrübe etmişizdir.

  • 3 Deprem için en iyi mobil uygulamalar
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    Ancak mobil uygulamalarla depremlerden haberdar olabilir, telefon edemediğiniz anlarda iletişim kurabilir, aileniz ve sevdiklerinizin nerede olduğunu harita üzerinde görebilirsiniz. Hatta, depremleri önceden tahmin eden bir uygulamayla, hayatınızı dahi kurtarabilirsiniz.

  • 4 Deprem için en iyi mobil uygulamalar
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    AFAD

    Her türlü afet ve acil durum konusunda sosyal medyada bilgilendirici videolara yer veren AFAD, geliştirilen mobil uygulama üzerinden ülkemizde ve yakın çevrede gerçekleşen depremleri anında bildiriyor.

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  • 5 Deprem için en iyi mobil uygulamalar
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    iOS ve Android versiyonları bulunan uygulamada son depremler sekmesinde büyük-küçük ülkedeki tüm depremler tarih sıralamasına göre takip edilebiliyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    AFAD SON DEPREMLER NERDE
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