TEKNOLOJİ
Deprem için en iyi mobil uygulamalar
12 Haziran 2017 Pazartesi, 17:46:01 | Güncelleme: 21 Temmuz 2017 Cuma, 12:30:49
HABERTURK.COM
Türkiye ve dünyadaki depremleri görebileceğiniz, uyarılar alabileceğiniz, hatta yapay zeka ile depremi önceden tahmin eden uygulamalar, hayatımızı daha güvenli hâle getirmeyi amaçlıyorlar
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Bu sabaha karşı Ege'yi sallayan deprem herkesi korkuttu.
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Bugüne dek telefon hatlarının ve mobil şebekelerin bir deprem anında konuşma konusunda sıkıntı yaşattığın hepimiz tecrübe etmişizdir.
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Ancak mobil uygulamalarla depremlerden haberdar olabilir, telefon edemediğiniz anlarda iletişim kurabilir, aileniz ve sevdiklerinizin nerede olduğunu harita üzerinde görebilirsiniz. Hatta, depremleri önceden tahmin eden bir uygulamayla, hayatınızı dahi kurtarabilirsiniz.
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AFAD
Her türlü afet ve acil durum konusunda sosyal medyada bilgilendirici videolara yer veren AFAD, geliştirilen mobil uygulama üzerinden ülkemizde ve yakın çevrede gerçekleşen depremleri anında bildiriyor.
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iOS ve Android versiyonları bulunan uygulamada son depremler sekmesinde büyük-küçük ülkedeki tüm depremler tarih sıralamasına göre takip edilebiliyor.
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Ayrıca sol üstte yer alan menüye tıkladığınızda dünyadan depremler sekmesinde adından anlaşıldığı üzere yaşanan depremlerin yeri ve richter ölçeğine göre büyüklüğü ile tarihine ulaşabiliyorsunuz.
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Deprem sorgulama menüsü de bulunan uygulamada arşiv büyüklüğü nedeniyle yalnızca son 1 yıllık depremlere dair arama yapabiliyorsunuz. 1996 yılında yapılan deprem bölgeleri haritası güncel değilse de bilgi amaçlı kullanılabiliyor.
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Devletin afetlerle ilgili en yetkin kurumlarından olan AFAD'ın uygulamasında yer alan "Depremi hissettiniz mi?" sekmesi ise depremin etkileri hakkında bilgi toplamak ve bilimsel verilere katkı sağlamak amacıyla eklenmiş.
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Burada telefonunuzun bulunduğu konuma erişen uygulama, yaşanan bir deprem varsa size çeşitli ön tanımlı sorular yöneltiyor.
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Earthquake Alert!
Uygulama depremleri ekrana getiriyor.
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ABD'de olan ve Richter ölçeğine göre 1 şiddetinin üzerindeki depremleri görmek mümkün.
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Dünya genelindeki depremlerde ise 4,5 ve üzeri şiddettekiler ekrana geliyor.
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Harita üzerinde filtreleme yapılabilirken, bölgeye göre uyarı ya da bildirim ayarı da mümkün.
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Deprem Bilgi Sistemi
Uygulama, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanmış.
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Ülkemizdeki depremleri liste ve harita ile görmeyi sağlıyor.
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Tek yapılması gereken mobil cihazın konum bulma hizmetinin açık olması ve uygulamanın konum erişimine sahip olması.
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Uygulama, bu izinleri kurulum aşamasında size soruyor ve seçim yapabiliyorsunuz ya da yönlendiriyor.
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Life360 Aile Konum
iOS, Android ve Windows cihazlarda kullanılabilen uygulama, bir deprem anında ailenizin ve sevdiklerinizin durumundan haberdar olmanızı hedefliyor.
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Çember adı verilen gruplar oluşturarak ailenizi, sevdiklerinizi ekleyebilirsiniz.
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GPS özelliğini kullanarak konum bilgisini takip eden uygulama, oluşturduğunuz çemberlerdeki herkesin konumunu görmenizi sağlıyor.
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Uygulamayı, çevredeki kişiler ev ya da işyeri gibi konumlara ulaştığında da size haber vermek üzere ayarlayabilirsiniz.
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İçerisindeki acil durum tuşu ve sohbet özellikleri sayesinde ihtiyaç anında mesajlaşmak ve yardım istemek de mümkün.
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MyShake
Berkeley Üniversitesi'nde sismologlar ve uygulama geliştiricilerin bir araya gelmesi, harika bir sonuç ortaya çıkartmış.
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Telefonun ivmeölçerine, yani hareket ölçen algılayıcısı, yakındak deprem aktivitelerini algılayabiliyor.
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Böylece deprem konumu ve büyüklüğü gerçek zamanlı olarak keşfediliyor ve bilgiler sismologların incelemesi için merkezî bir veritabanına aktarılıyor.
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Bu sistemin depremleri erken tahmin etmesi için her yerde kullanıcısı olması gerekiyor.
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Peki sadece bizim algılayamadığımız kadar küçük hareketleri algılamak depremi önceden bilmek için yeterli mi?
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İvmeölçerler, titreşim, dönüş, hareket ve yerçekiminin statik enerjisini de ölçebiliyor.
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MyShake de depremlerin öncesindeki düşük frekanstaki enerjiyi algılayarak, bunu gerçekleştirebiliyor.
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