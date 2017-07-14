Vertu, 1998 yılında lüks cihazlar üretmek için Nokia tarafından kuruldu. Değerli mücevherler, kaliteli deri dış aksamlar ilk kez Vertu tarafından telefonlarda kullanıldı. Ancak akıllı telefonun çıkışı sonrasında, şirket adapte olmakta zorlandı.

AKILLI TELEFONU YAKALAMAKTA GECİKTİ

2012 yılında EQT VI adlı yatırım şirketine satıldıktan sonra, Android telefonlara geçiş yaptı. Vertu telefonların en önemli özelliklerinden birisi her birinin elde yapılması. Hatta, arka kısımdaki bir haznede yapan kişinin de imzası yer alıyor. Bu da orijinalliğini gösteriyor.

30 BİN DOLARLIK MODELİ VAR

Vertu'nun 2012'deki satıştan sonra görüştüğüm bir üst düzey yöneticisi, telefonun taklitlerinin karaborsaya çıktığını ve orijinaline yakın fiyatlarla satıldığını, bu imzaların bile taklit edildiğini söylemişti. Günümüzde akıllı telefonların üst modelleri bin dolar seviyesine yaklaşırken, bundan 5 yıl önce Vertu telefonlar 10 bin dolarlar seviyesinde satılıyordu. Şimdi ise 30 bin dolarlık telefonları var.

ÖZEL 7/24 'CONCIERGE' HİZMETİ

Bu fiyatın sadece kaliteli malzemeyle bağlantısı da yok. İçerisindeki özel servis ile dünyanın neresinde olursanız, 'concierge' hizmeti alabiliyordunuz. Yani bir yere yolculuk edeceksiniz, tüm ulaşımınızı, araçlarınızı buradan ayarlayabilir, akşam şehirde nereye gideceğinize dair planlarınızı yapabilirdiniz. Bununla birlikte, normalde açık olmayan ya da doğrudan randevu alınamayan yerleri de servis üyelerine sunuyordu. Bunun içinde kişiye özel alışveriş fırsatları, mekanlar bulunuyordu.

İçerisindeki güvenlik hizmetlerini de atlamayalım. Özellikle üst düzey yöneticiler için bazen bazı ülkelere yolculuk yapmak zorunlu olsa da, güvenli olmayabilir. Afrika'da, Hindistan'da daha önce uluslararası şirketlerin yöneticilerinin kaçırılma olayları yaşanmıştı. İşte böyle bir şey yaşamamak için Vertu'nun hizmeti önden size bilgi veriyor, gideceğiniz yeri araştırıyor, gerekiyorsa size koruma bile bulabiliyordu.

YENİDEN CANLANDIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Bu süreçte de aradığını bulamayan şirket, 2015'te Çinli Godin Holdings'e, 2017 yılının mart ayında da Hakan Uzan'a satıldı. İngiltere'deki operasyonlarını sonlandıracak olan şirketin 200 çalışanı bulunuyor.

Paris'te yaşayan Hakan Uzan, Vertu'nun marka, teknoloji ve tasarım lisanslarının sahibi olarak kalacak. Financial Times'a açıklama yapan aileye yakın bir kişi, Uzan'ın şirketi yeniden canlandırmayı hedeflediğini söyledi.