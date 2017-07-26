Kaspersky ücretsiz anti virüs yaptı!

Uzun süredir bağımsız testlerde ilk sıralarda yer alan Kaspersky, sonunda ücretsiz bir anti virüs sürümü de hazırladı. Kaspersky Free adını taşıyan sürüm, şirketin ücretli güvenlik yazılımları kadar gelişmiş değil. Sadece dosyalar, e-postalar ve web için koruma sağlıyor. Otomatik güncelleme ve işaretli dosyalar için karantina özelliği de bulunuyor.

Şirketin CEO'su Eugene Kaspersky'nin "Herkesin mutlaka ihtiyacı olan temel şeyleri içeriyor" açıklamasıyla tanıtılan yazılım, diğer şirketlerinki gibi aslında ne kadar çok kullanılırsa, Kaspersky için de o kadar iyi olacak. Zira, ücretsiz virüs yazılımları anlık ve zamanlanmış sistem taramalarıyla yeni virüsleri keşfederek merkeze bilgi veriyorlar. Bu da yapay zeka ve makine öğrenimi kullanan merkez sunucuların gelişmesine yardımcı oluyor.

Yazılımın tam sürümünde ebeveyn kontrolleri, internette ödeme güvenliği, VPN erişimi gibi ek özellikler yer alıyor. Eugene Kaspersky'ye göre, yazılım ücretsiz olsa da, kullanıcı dostu olacak: "Kaspersky Free, reklam odaklı kullanıcı alışkanlığı takibi ve mahremiyet karşıtı uygulamalar içermiyor. Bazı yazılımlar bunu yaparak, kendilerini sahipleri için kârlı hâle getirmeyi hedefliyor."

Kaspersky Free, ABD, Kanada ve birçok Asya Pasifik bölgesindeki ülkede 25 Temmuz'da indirilmeye açıldı. Bu tarihin seçilme sebebi de şirketin 25. kuruluş yıldönümü olması.

Yazılımı sisteminize indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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