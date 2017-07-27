Türk bilim insanı Ömer Gökçümen'den şaşırttan iddia

ÇALIŞMALARINI ABD’de sürdüren Türk bilim insanı Ömer Gökçümen, Afrika’da yaşayan ilk insan türleri arasında cinsel ilişki yaşandığını tespit etti. Gazete Habertürk'ün haberine göre New York Eyaleti’ndeki Buffalo Üniversitesi’nde araştırmalar yürüten Prof. Gökçümen, ilk insanların tek bir tür olmadığını, “Hominis” adı verilen bir üst türün alt türü olduğunu ve benzeri türler ile ilişkiye girdiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Afrika’da bulunan ilk insan türlerine ilişkin fosiller üzerinde yapılan DNA analizlerinden insanların henüz fosili bulunmadığı için tanımlanmamış “hayalet türlerle” ilişkiye girdiğine dair kanıtların bulunduğunu belirten Gökçümen, “İlk hominin türleri arasında ırklar arası cinsel ilişkinin sıra dışı bir durum olmadığı görülüyor. Hatta bu normal bir davranış şekli” dedi. Yapılan araştırmalar, “Homo Sapiens” adı verilen modern insanın atalarının yanı sıra “Homo Neanderthalensis”, “Homo Erectus” ve “Homo Habilis” gibi türlerin var olduğunu ortaya çıkarmıştı.