Huawei CEO'su: Mate 10, iPhone 8'den güçlü olacak!

Bloomberg'e konuşan Huawei CEO'su Richard Yu, Mate 10 adını doğruladı ve telefonun eylülde duyurulacağını ve iPhone 8'den daha güçlü olacağını söyledi.

Yu, Mate 10'un "tam boy ekran ile daha uzun pil ömrüne, daha hızlı şarja, daha iyi kameraya ve Apple ile rekabet etmemizi sağlayacak diğer özelliklere sahip olacaığını" ekledi. Yu'nun yorumları biraz havada kalsa da, amiral gemisi Android telefonlar teknik özellikler açısından Apple'ın iPhone'larından daha güçlü oluyorlar.

iPHONE'DA İŞLEMCİ VE BELLEK DAHA ZAYIF

Apple genelde telefonlarında daha az çekirdekli işlemci ve daha az bellek koyuyor. Birçok Android telefon ise daha çok satış adedine ulaşmak için rakipleriyle teknik özellik yarışına giriyor.

Örneğin Apple'ın mevcut en güçlü telefonu olan iPhone 7 Plus'ta 2,34 GHz hızında dört çekirdekli A10 işlemci ve 3 GB bellek bulunuyor. Diğer yandan Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ Premium, HTC U11 ve OnePlus 5'in hepsi sekiz çekirdekli işlemciye ve en az 4 GB (bazıları 6 GB, hatta 8 GB) bellek taşıyorlar.

EYLÜLDE GELEBİLİR

Huawei'nin Mate 10'a güçlü bir işlemci ve bol miktarda bellek eklemesi, bu açıdan mantıklı. Apple'ın iPhone 8, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ta kullanacağı miktardan fazla olma ihtimali ise yüksek. Şirket, eylülde Berlin'de düzenleneceek olan tüketici elektroniği fuarı IFA 2017'de Mate 10'u tanıtabilir.

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