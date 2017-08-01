Facebook’un yapay zekası kendi dilini geliştirince kapatıldı

Geçtiğimiz günlerde Tesla kurucusu Elon Musk ile Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in yapay zeka tartışmasında Musk’ın haklı olduğunu Facebook’un yapay zekası haklı çıkardı.

Facebook araştırmacıları, tekniklerini geliştirdikçe yapay zeka ürünü sohbet (ro)botlarının kendiliğinden, adeta insan gibi, daha önce olmayan bir dil geliştirdiklerini keşfetti. Keşif sonrasında yapay zekanın nasıl olup da kendi dilini geliştirmeyi başardığı konusunda ellerinde hala çok az bilgisi olduğunun altı çizildi.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında tartışma konusu haine gelen ve internette tarafları takip edenlerin pür dikkat kesildiği yapay zeka konusunda Zuckerberg endişe edilecek bir şey olmadığı yönünde bilgilerle “bu olaydan neden çekindiklerine anlam veremediğini” belirtmişti.

Elon Musk ise Twitter’da Mark’ın görüşüne cevaben verdiği yanıtta “Mark ile konuştum, konu hakkındaki bilgisi sınırılı” diyerek tüm dikkatleri bu konu üzerine çekmişti. Musk’ın haklılığını ise ilginç bir şekilde Facebook’un yapay zekası ortaya koydu.

Facebook araştırmacıları sohbet robotlarının teknikleri geliştikçe kendi kendine bir dil geliştirdiklerini keşfetti. Yapay zekaya sahip sohbet botları insanlara yardım etmek için öğrendikleri İngilizce’yi farklı bir şekilde sistematik bir şekilde kullanınca araştırmacılar şüphelendi ve sorunu çözemeyince botları kapattı.

Facebook Yapay Zeka Araştırma Laboratuvarı'ndan (FAIR) araştırmacılar, yapay zekaya makine öğrenimi yoluyla pazarlık etmelerini sağlamak için verdikleri eğitimlerin iyi gittiğini belirtiyor. Ne var ki geliştirdikleri modelde insanların kullandığı dilin yapay zeka tarafından bir sistematik oluşturularak saptırıldığını fark edince işler değişti, fişler çekildi(!)

İnsana ait olmayan bir dilin yapay zeka tarafından kendiliğinden geliştirilmesi araştırmacılar için kuvvetle muhtemel en şaşırtıcı ve heyecan verici gelişmelerden biri oldu. Ancak bu şaşırtıcı olan tek mesele değil. Zira yapay zeka pazarlık konusunda akıllı olduğunu daha iyi sonuçlar için gelişmiş stratejiler kullanarak kanıtlamış oldu.

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