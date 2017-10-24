Turizm

Dünyanın en hızlı alüminyum yatı "Silver FAST" Marmaris'te

16 Temmuz 2017 Pazar, 17:03:46 AA

Silver Fast adlı dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip 80 milyon euroluk yat, Muğla Marmaris'e yakıt almak için geldi

  • 1 Dünyanın en hızlı alüminyum yatı "Silver FAST" Marmaris'te
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    Üst düzey yatçılık hizmetleri ile ünlü Burgess firmasına ait 80 milyon euroluk "Silver Fast" yatı Marmaris Limanı'na bağlandı.

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  • 2 Dünyanın en hızlı alüminyum yatı "Silver FAST" Marmaris'te
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    Charter yat firması Burgess'e ait 77 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Silver Fast" isimli yat, akşam saatlerinde körfezden giriş yaptı.

  • 3 Dünyanın en hızlı alüminyum yatı "Silver FAST" Marmaris'te
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    Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.

  • 4 Dünyanın en hızlı alüminyum yatı "Silver FAST" Marmaris'te
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    10 gün bounca limanda kalacağı öğrenilen Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yapılacağı kaydedildi.

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  • 5 Dünyanın en hızlı alüminyum yatı "Silver FAST" Marmaris'te
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    Avustralyalı süper yat üreticisi Silveryachts'ın ürettiği ve içerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro.

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Yorumlar 6
  • Misafir 16 Ekim 2017 Pazartesi 07:54
    litresi 2 tl. bize gelince4,60.
  • Misafir 12 Ekim 2017 Perşembe 16:42
    yatlara; motorin de vergi olmayınca adamlar buradan doldurup yola devam ediyorlar
  • Misafir 10 Ekim 2017 Salı 23:53
    paraya bak ya...
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