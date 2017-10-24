Dünyanın en hızlı alüminyum yatı "Silver FAST" Marmaris'te
16 Temmuz 2017 Pazar, 17:03:46 | Güncelleme: 24 Ekim 2017 Salı, 17:41:02
AA
Silver Fast adlı dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip 80 milyon euroluk yat, Muğla Marmaris'e yakıt almak için geldi
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Üst düzey yatçılık hizmetleri ile ünlü Burgess firmasına ait 80 milyon euroluk "Silver Fast" yatı Marmaris Limanı'na bağlandı.
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Charter yat firması Burgess'e ait 77 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Silver Fast" isimli yat, akşam saatlerinde körfezden giriş yaptı.
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Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.
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10 gün bounca limanda kalacağı öğrenilen Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yapılacağı kaydedildi.
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Avustralyalı süper yat üreticisi Silveryachts'ın ürettiği ve içerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro.
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Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor.
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İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin wat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.
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BODRUM'A BU YATLA GELİP, 4 TANE KİLİM ALDILAR
Öte yandan, İsviçre'nin Zürih şehrinde yaşayan dünyaca ünlü doktor Romang ile ünlü yayın organlarının İsviçre temsilciliğini yapan medya patronu Stettler arkadaşlarıyla kiraladığı 'Azzurra 2' isimli 50 metelik süper lüks yatla Bodrum'a tatile geldi.
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Haftalık 140 bin Euro'ya kiraladıkları 50 metelik süper lüks yatla Yunanistan'ın Tilos Adası'ndan Bodrum'a gelen ve yatlarını Gümüşlük koyuna demirleyen Romang ve Stettler, beraberlerindeki arkadaşlarıyla öğle yemeği yedi.
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Gümüşlük sahilindeki bir restoranda kalamar, çipura ve salata yiyen grup, daha sonra çarşıda alışveriş yaptı.
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Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken grup, Gümüşlük'teki bir halı mağazasından toplam 65 bin Dolar'a el dokuması 4 kilim satın aldı.
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Yalıkavak, Göltürkbükü ve Torba koylarını gezen İsviçreli milyarderlerin 2 hafta boyunca Yunan adaları ve Bodrum koylarında tatillerini sürdüreceği öğrenildi.
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8 SAAT BOYUNCA YAKIT ALDI
Öte yandan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde limana yanaşan Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki "mega" yatına, 13 tankerle yakıt ikmali yapıldı.
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Yaklaşık 6 haftadır Muğla'nın koylarını gezen, Bodrum'dan sonra Datça ve Marmaris'te demirleyen yat, geçen hafta ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki küçük iskeleye yanaşmıştı.
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Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'a ait olduğu belirtilen lüks yata, 13 tankerle 375 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
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Gece saatlerinde başlayan yakıt ikmali sekiz saatte tamamlandı. 4 katlı yatta bir helikopter, kapalı yüzme havuzu, sürat botları ve lüks suitler bulunuyor.
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Akhmedov'un, İngiltere'deki Chelsea Spor Kulübünün sahibi Roman Abramoviç'ten satın aldığı kaydedilen yatta 60 kişilik mürettebat çalışıyor.
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BODRUM'DA ŞEYHİN YATINA BÜYÜK İLGİ
Öte yandan, Kitara Adası'ndan Bodrum'a bu sabah gelen 115 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki 'Pelorus' isimli yat, kentte günün konusu oldu. Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'a ait olduğu belirtilen yat, Bodrum Mantar Burnu'ndaki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.
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YATA, 700 BİN TL'LİK AKARYAKIT YÜKLENDİ
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Yata, tankerlerle toplam 316 ton akaryakıt takviyesi yapıldı. Yaklaşık 700 bin TL'lik akaryakıt alan yata, yiyecek ve içecek de alındı. İçinde 4 ayrı motoryat, 3 zodyak bot, 3 yüzme havuzu, 1 spor merkezi, helikopter, mini denizaltı, sinema salonu, su sporları merkezi ve özel savunma sistemi bulunan yatta 46 personelin bulunduğu belirtildi.
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Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın, ailesi ve yakınlarıyla birlikte bu gece yarısı ya da yarın Bodrum'a özel jetiyle gelerek, mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.
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MEGA YATTAN DİĞER GÖRÜNTÜLER
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RUS İŞADAMI ALEXANDER MACHKEVİTCH'İN ULTRA LÜKS YATI DA BODRUM'DA
Öte yandan, Rus milyarder Alexander Machkevitch'in ultra lüks yatı "Lady Lara", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
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Alexander Machkevitch'e ait "Lady Lara" isimli yat 5 katlı, 91 metre uzunluğunda ve 160 milyon dolar değerinde.
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Yat, dün sabah saatlerinde Yalıkavak Küdür Koyu'na demirledi.
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Yunanistan' ın Flisvos Adası'ndan gelen ultra lüks yat, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
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Rus işadamı Alexander Machkevitch'in eşi Anna ve kızı Alla Machkevitch ile birlikte iki gün içerisinde, özel uçağı ile Bodrum'a gelip, Gökova'nın cennet koyları ve Yunan adalarını kapsayan tatile çıkacağı öğrenildi.
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Gıda takviyesi yapılan yattaki, 24 personelin hummalı bir temizlik çalışması yapması dikkati çekti.
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LADY LARA'NIN ÖZELLİKLERİ
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Lady Lara, 2015 yılı içinde Lürssen tersanesinde denize indirildi ve yine ilk olarak Amsterdam’da fotoğraflandı.
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Reymond Langton tarafından dekorasyon ev tasarımları yapılan Lady Lara, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip.
LADY LARA'NIN DİĞER GÖRÜNTÜLERİ VE TED WAIT'İN 125 MİLYON DOLARLIK YATI
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HAFTALIĞI 2 MİLYON TL'LİK MOTORYAT BODRUM'DA
Belçika’nın en zengin ikinci kişisi olan ve sinema yapımcısı Ted Wait’in (56) üç yıl önce yaptırdığı, bazen Holywood yıldızları Brad Pitt ve Matt Damon gibi dostlarıyla tatile çıktığı 75 metre uzunluğunda ve 125 milyon dolar değerindeki çelik gövdeli ’Plan B’ adlı motoryat ile 15 Temmuz'da Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne geldi.
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Bodrum’a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında demirleyen yat, ardından cuma günü akşam saatlerinde Göltürkbükü Koyu’na demirledi.
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Yatın üzerindeki yüzme havuzu ve jakuzide eğlenen üç çocuklu ailenin, Kazakistan’ın en zengin ailelerinden biri olduğu ve yatı 3 haftalığına haftalığı 650 bin dolardan (yaklaşık 2 milyon TL) kiraladığı belirtildi.
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BEACH CLUB’I KAPATTILAR
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Botla akşam Göltürkbükü’ndeki dünyaca ünlü bir beach cluba giden ailenin danışmanlarının, bir saat önceden işletmeye giderek içeriye kimsenin alınmaması talimatını verdiği öğrenildi.
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Gecede özel olarak düzenlenen Brezilya dans grubunu izleyen ailenin ardından Küba müzik grubunun özel konserini izlediği belirtildi.
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İşletmeye bu gece için, 65 bin euro ödeme yaptığı öğrenildi.
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Adı sır gibi saklanan iş adamının Ted Wait’in yakın arkadaşlarından biri olduğu uluslararası petrol şirketi olduğu belirtildi.
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Yatın üç gün Bodrum koylarında kaldıktan sonra Yunanistan’ın Mikanos Adası’na gideceği belirtildi.
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TED WAIT'İN YATINDAN GÖRÜNTÜLER
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DÜNYANIN EN PAHALI 10 SÜPER YATI
Dailynewsdig.com sitesi değeri yüzlerce milyon dolarla ölçülen dünyanın en pahalı 10 süper yatını sıralamıştı. İşte 200 milyon dolardan 800 milyon dolara en pahalı yatlar, özellikleri ve sahipleri...
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10. AL SALAMAH
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Suudi Arabistan prensi Sultan bin Abdul Aziz
Uzunluk: 139 metre
Genişlik: 24 metre
Saatteki hızı: 39.8 km
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9. RISING SUN
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: David Geffen (DreamWorks şirketinin sahibi)
Sahibi: Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (Katar eski başbakanı)
Uzunluk: 133 metre
Saatteki hızı: 42.5 km
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5. DILBAR
Değeri: 256 milyon dolar
Sahibi: Alisher Usmanov (Rus iş adamı)
Uzunluk: 156 metre
Saatteki hızı: 39 km
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4. AL SAID
Değeri: 300 milyon dolar
Sahibi: Kâbus bin Seyd El Ebu Seyd (Umman Sultanı)
Uzunluk: 155 metre
Saatteki hızı: 46 km
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3. SUPERYACHT A
Değeri: 323 milyon dolar
Sahibi: Andrey Melnichenko (Rus iş adamı)
Uzunluk: 119 metre
Saatteki hızı: 42.5 km
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2. DUBAI
Değeri: 350 milyon dolar
Sahibi: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Dubai Hükümdarı)
Uzunluk: 162 metre
Saatteki hızı: 48 km
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1. ECLIPSE
Değeri: 800 milyon dolar
Sahibi: Roman Abramovich (Rus iş adamı)
Uzunluk: 162.5 metre
Saatteki hızı: 46.3 km
800 milyon dolar değeriyle Eclipse dünyanın en pahalı yatı. 162.5 metre uzunluğuyla ise en büyük ikinci yatı konumunda.
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