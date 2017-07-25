Rusya pazarı 9 milyonu yakalamak üzere

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ekonomide geçen yıla göre hızlı bir toparlanma olduğunu belirterek, "Turizmde Rusya pazarı 2014'ü yakalamak üzere. Eğer böyle devam edersek 9 milyon turist rakamını aşacağız ancak mevcut fiyatlar nedeniyle turizm gelirinde büyük ihtimalle arzu ettiğimiz büyümeyi yakalayamayacağız." dedi.

ATSO'nun Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ATSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çetin, İsrail hükümetinin, Mescid-i Aksa'nın kutsallığını hiçe saymasını ve sivil insanlara karşı silah kullanılmasını şiddetle kınadıklarını söyledi.

"Almanya ve İsrail ile sorunlar turizmi ve Antalya'yı doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Bu nedenle her iki ülkeyle sorunların büyümeden çözüme kavuşmasını diliyoruz." diyen Çetin, Alman hükümetinin Türkiye'den kaçan darbecilerin iltica taleplerini kabul etmesine tepki gösterdi.

Sorunun diplomasi ve uluslararası hukukla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Çetin, ekonomiyi ve turizmi etkileyecek yeni bir krizin olmaması gerektiğini vurguladı.

Siyasi gündemdeki sorunlara rağmen ekonomik verilerin olumlu gittiğine dikkati çeken Çetin, bütün dünyada siyasi sorunlara rağmen dünya ekonomisinin son 10 yılın en iyi dönemini yaşadığına belirtti.

Çetin, Türkiye ve Antalya ekonomisinin alınan önlemler ve çalışmalarla toparlandığını vurguladı.

Turizmdeki verilerin tahminlerinin üzerinde geliştiğini anlatan Çetin, "Rusya pazarı 2014'ü yakalamak üzere. Eğer böyle devam edersek 9 milyon turist rakamını aşacağız ancak mevcut fiyatlar nedeniyle turizm gelirinde büyük ihtimalle arzu ettiğimiz büyümeyi yakalayamayacağız. Almanya'da Haziran ayında düşüş durmuştu, bundan sonrasını bilemiyoruz ancak son günlerdeki sorunun büyümemesini ümit ediyoruz." dedi.

Oda olarak turizmde Rus medya mensuplarının davet edilmesi gibi tanıtıma dönük çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çetin, Rusya'da fuarlara katıldıklarını, Rus odalarıyla çalışmalar yaptıklarını hatırlattı.

Çetin, Rus halkının Türkiye'ye bu kadar hızlı dönmesinde PR çalışmalarının önemli rol oynadığına dikkati çekti.

"EKONOMİ HIZLA TOPARLANDI"

"Yapısal sorunların devam etmesine rağmen, ekonomide geçen yıla göre hızlı bir toparlanma oluştu. Geçen yıl Antalya ekonomisi 2001 krizinden daha kötü bir dönem yaşadı.

Bir yıl da bu toparlanma kolay olmadı ve hükümetin, özel sektörün, ticaret ve sanayi odalarının birlikte çalışmaları ve sektörlerin fedakarlıklarıyla gerçekleşmiştir." ifadelerini kullanan Çetin, birçok sektörel sorunun çözümüne katkı yaptıklarını kaydetti.

Çetin, bazı üyelerin Vietnam gibi uzak pazarlara ilk defa ihracat yaptığını, dış ticaret konusundaki yenilikler kapsamında ATSO Dış Ticaret Kulübünü kurduklarını anlattı.

Üyelerinin ticaretini geliştirmek için fuar desteklerine ciddi kaynak aktardıklarını ve uçakla ulaşıma 300 lira destek verdiklerini ifade eden Çetin, bu rakamın birçok üyenin yıllık aidatından daha fazla bir destek olduğunu kaydetti.

Turızm ekonomisinde geçen yıla göre hızlı bır toparlanma oluştu.Bu yıl rust turıst sayıısnda 9 mılyon rakamı aşilabilir

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Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası