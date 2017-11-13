Erdoğan’dan Rusya ve ABD’ye Suriye tepkisi: O zaman çeksinler askerlerini

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve ABD'den gelen "Suriye'de askeri çözüm söz konusu değil" açıklamalarına "Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Dünya ahmak değil. Bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor" diye tepki gösterdi.
Rusya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Ben bu ifadeleri anlamakta zorlanıyorum. Askeri çözüm mümkün değil deniliyor" dedi ve ekledi:
"Öbür tarafta merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların var. Çeksinler askerlerini, siyasi yönteme başvurulsun. Bir an önce hep birlikte orada seçime gitmenin yolları aransın. 7-8 yıl içinde bu yönteme başvuruldu mu?
"Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 7 yıllık Suriye, 15 yılı biraz aştı, Irak olayı. A'dan z'ye biliyoruz olanı. Biz Irak'a ABD'nin girmesini istememiştik. Girdiler. Irak'ta durmayacağız dediler, boşalttılar mı? Boşaltmadılar. Dünya ahmak değil.
"Bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde 5 hava üssü var. Bir de Rakka'ya hazırlıyorlar. 8 tane de ayrıca üssü var. 13. Rusya'nın 5 tane var. Bunlar ortada. Bu gerçekleri nereye koyacağız? Sadece Amerika'nın Suriye'ye zırhlı taşıyıcı olarak getirdiği silahlar var."
Cumartesi günü Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği konusunda anlaştıkları açıklanmıştı.
Açıklamada liderlerin tüm tarafları Cenevre barış sürecinin gerekliliklerini yerine getirmeye çağırdığı da ifade edilmişti.
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