Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 72. Oturumunda konuşma yapan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’yle ilişkilerin normalleştirilmesini öngören iki protokolün, Ankara'nın adım atmaması halinde ‘hükümsüz’ ilan edeceklerini söyleyen Sarkisyan, "Türkiye yönetimi bu protokolleri sadece kendilerine göre en uygun zamanda onaylamayı düşünürse hata eder" dedi.

!0 Ekim 2009'da Eski Başbakan ve dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan tarafından Zürih'te imzalanan protokollerde, karşılıklı güven tesisi ve mevcut sorunların çözülebilmesi için tarihsel kaynak ve arşivlerin tarafsız, bilimsel incelenmesi konusuna yer verilirken, sınırların da karşılıklı olarak tanınması ve ortak sınırların açılması öngörülüyordu.

Erivan yönetimi, Ankara'nın onay sürecini Dağlık Karabağ krizinde bir anlaşma koşuluna bağladığını öne sürürken Türkiye ise Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararla önkoşullar ve sınırlayıcı hükümler koyarak protokollerin ruhunu bozduğunu söylüyor.

BM kürsüsünde Türkiye'nin sözlerini reddeden Sarkisyan, " Ankara yönetimi fiilen olumlu atma konusundaki tavrına devam ederse, Ermenistan iki protokolü hükümsüz ilan edecek." dedi.

Sarkisyan, 2018 baharına bu protokoller olmadan gireceklerinin de altını çizdi

Sarkisyan ayrıca Azerbaycan yönetimini, Dağlık Karabağ halkının kendi geleceklerini istedikleri şekilde karar verme hakkını tanımaya ve buna saygı duymaya çağırdı.