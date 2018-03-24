Facebook nasıl silinir

Bu hafta " Facebook'u sil" aramaları başladı . Belirli bir aramanın zaman içinde diğer anlara göre ne kadar popüler olduğunu izleyen Google Eğilimler'den alınan yeni bilgiler, ABD'de, son beş yıl içinde sadece bu hafta "Facebook'u silme" aramalarının daha fazla olduğunu gösteriyor.

Facebook hesabını kalıcı olarak silme ve bir daha açılmamasını sağlamak isteyenlerin, hesaplarını kapatmak için dondurma işlemi yerine tamamen silme işlemini uygulamaları gerekiyor.

Ancak hesabınızı tamamen silme, yani Facebook hesabını kalıcı olarak silme öncesi bilmeniz gerekenleri de açıklayalım. İşte Facebook hesap silme Türkçe anlatımı.

– Facebook hesabınızı kapattığınızda eğer sayfanız veya gruplarınız var ve o sayfa ve grupların da tek yöneticisi sizseniz, hesapla birlikte sayfa veya gruplarda silinecektir. (Sayfanın silinmemesi için ikinci bir yönetici eklenebilir.)

– Silinen hesap bir daha hiçbir şekilde yeniden açılamıyor. Bu nedenle Facebook hesap silme öncesinde iki kere düşünün.

– Facebook üzerinde yaptığınız bazı şeylerse hesabınızda tutulmaz. Örnek vermek gerekirse, hesabınızı silseniz bile arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajlar onda kayıtlı kalabilir. Bu bilgiler, siz hesabınızı sildikten sonra da kalır.

– Hesabınızı sildiğinizde diğer insanlar sizin profilinizi hiçbir şekilde görmeyecektir. Yine de tüm verilerin silinmesi hayli vakit alabilir. Hesabınıza bağlı durum güncellemeleri, fotoğraflar ve videolar yedek bir sistemde tutulmaktadır. Tüm verilerin ortadan kalkması için 90 güne kadar beklemeniz gerekebilir. Bu süre sizin 2 haftalık Facebook Hesap Silme işleminizden bağımsız ilerler.

Facebook hesabını kalıcı olarak silme

Uygulamaları sildikten sonra aşağıdaki bağlantıya giderek “Hesabımı Sil” butonuna tıklamanız gerekiyor.

https://www.facebook.com/help/delete_account

Son olarak açılacak popup penceresine Facebook şifrenizi ve güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor. Facebook hesap silme işlemi sonrası 2 hafta boyunca hesabınızı hiçbir şekilde açmamanız gerekiyor. Aksi takdirde hesap kapatma işleminiz sıfırlanabilir ve yeniden hesap kapatmak ile uğraşabilirsiniz.