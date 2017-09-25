Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, olay el hareketini açıkladı

Asbaşkan Önder Fırat, Beşiktaş derbisinden sonra statta çekilen bir fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Fırat, “Bazı gazetelerde şahsımla ilgili çıkan bir fotoğraf çarpıtılarak yanlış servis edilmiştir. Maçı protokolde değil, yönetim locamızda izledim. Öncelikle bu bilgi yanlış verilmiştir. Yaptığım jest, mimik ve vücut dilim ise çarpıtılmıştır. Arkadaşlarımla aramızda yaptığımız bir şakadan öteye gitmeyecek hareketin rakip takım ve yöneticileriyle ilgisi yoktur. Beni tanıyan herkes böyle bir eğilim içerisinde olmayacağımı bilir” dedi.

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