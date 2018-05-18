FENERBAHÇE DOĞUŞ: 10 - ZALGIRIS: 7 (1. PERİYOT OYNANIYOR)

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele eden Fenerbahçe Doğuş, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için sahada... Geçen sezon kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, unvanını korumaya çalışacak.

Fenerbahçe Doğuş, Final Four organizasyonunun ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde İspanyol Real Madrid ve Rusya'dan CSKA Moskova eşleşmesinin galibiyle 20 Mayıs tarihinde Avrupa şampiyonluğu mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - ZALGIRIS KAUNAS

SALON: Stark Arena

SAAT: 19.00

YAYIN: bEIN Haber

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 12. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017'nin ardından üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'de yer alıyor.

Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stark Arena’da bu akşam 19:00’da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

ÜST ÜSTE KAZANAN 4. TAKIM OLMA YOLUNDA

Fenerbahçe Doğuş, kupayı kazanması durumunda bu organizasyonda Dörtlü Finaller tarihinde üst üste mutlu sona ulaşan 4. takım unvanını alacak. İlki 1988 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda kupayı üst üste 2 yıl kazanan sadece 3 takım oldu. Bu başarıyı Yugoslavya'dan Jugoplastika (1989-1990), İsrail'den Maccabi (2004-2005) ve Yunanistan'dan Olympiakos (2012-2013) yakaladı. Sarı-lacivertliler, Belgrad'da zafere uzanarak bu alanda da tarihe geçmeye çalışacak.

Öte yandan 9 defayla bu turnuvayı en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic'in kariyerinde üst üste Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunmuyor. Obradovic de kariyerinde bir ilki yaşamak için Dörtlü Final'de boy gösterecek.

NORMAL SEZONU 2. TAMAMLADI

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyetle 2. sırada bitirdi. Son şampiyon olarak başladığı sezonu iyi geçiren sarı-lacivertliler, sadece 9 yenilgi aldı.

OBRADOVİC: "KENDİ ÜLKEMDE, KENDİ ŞEHRİMDE DÜZENLENMESİ ÇOK GÜZEL"

Zeljko Obradovic, Final Four 2018'in Belgrad'da düzenlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi ülkemde, kendi şehrimde düzenlenmesi çok güzel. Eminim müthiş bir taraftar desteği olacak. Tüm biletlerin satıldığını biliyorum. Final Four nerede olursa olsun orada yer almak çok güzel bir duygu" diyerek, heyecanını paylaşmıştı.

FENERBAHÇE, LİTVANYA EKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Fenerbahçe Doğuş, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'la 1998 yılından bu yana 12 defa karşılaştı ve bu maçların 8'inden galibiyetle ayrıldı. Bu sezon oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf misafir takımlar oldu. İstanbul'daki mücadeleyi Zalgiris 89-90 kazanırken, Kaunas'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı ise Sarı-lacivertliler 78-85 galip bitirdi.

PLAY-OFF'TA BASKONIA'YI GEÇTİ

Normal sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, play-off'ta İspanya'nın Baskonia takımıyla eşleşti. Saha avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçti. İspanya'da oynanan serinin üçüncü maçını Fenebahçe Doğuş, 88-83 kaybetti ve Baskonia, Dörtlü Final için umutlandı. Rakibinin umutlarını dördüncü maçta söndüren sarı-lacivertliler, deplasmanda 92-83 kazanarak seriyi 3-1'e getirdi ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

JAN VESELY EN İYİ İLK 5'TE

Fenerbahçe Doğuş'ta bu sezon diğer takım arkadaşlarına göre ön plana çıkan isim Çek pivot Jan Vesely oldu. Bir sezon aranın ardından Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, takımın en skorer ismi olmayı da başardı.

Bu sezon sarı-lacivertli ekibin oynadığı 33 maçın 32'sinde forma giyen Vesely, 12,9 sayı ortalaması yakaladı. Takımının en fazla ribaunt alan ismi olan Vesely, bu istatistikte de 5,2 ortalamayla mücadele etti.

Başantrenör Zeljko Obradovic, bu sezon oyuncularının büyük bir bölümünden iyi verim aldı. Sarı-lacivertlilerde 4 isim, çift haneli sayı ortalamasıyla oynadı.

Takımın sayı lideri Vesely'i, Brad Wanamaker 11,3, Kostas Sloukas ve James Nunnally ise 10'ar sayı ortalamayla takip etti. Yunan oyun kurucu Sloukas, 5,5 asist ortalamasıyla sezonun bu alanda en iyi 5. ismi oldu.

KADRO

Dünyaca ünlü Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Doğuş'un kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Barış Hersek, Egehan Arna, Sinan Güler (Türkiye), Brad Wanamaker, Jason Thompson, James Nunnally (ABD), Marko Guduric, Nikola Kalinic (Sırbistan), Kostas Sloukas (Yunanistan), Jan Vesely (Çekya), Nicola Melli, Luigi Datome (İtalya).

SEZONUN SÜRPRİZ TAKIMI ZALGIRIS

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak sezonun önemli sürprizlerinden birine imza atan Litvanya temsilcisi Zalgiris, çıkışını sürdürerek tarihindeki ikinci şampiyonluğa imza atmaya çalışacak.

Sezonun en düşük bütçeli iki takımından biri olan Zalgiris, başantrenör Sarunas Jasikevicius'la rüya gibi dönem geçiriyor. Normal sezonu 6. sırada bitirerek play-off biletini kapan Litvanya temsilcisi, çeyrek finalde ise saha avantajı olmamasına rağmen Yunan ekibi Olympiakos'u elemekte zorlanmadı. Olympiakos'a sahasında maç kaybetmeyen deplasmanda ise rakibini bir kez yenen Zalgiris, seriyi 3-1 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

19 YIL SONRA DÖRTLÜ FİNAL

Zalgiris, 19 yıl aradan sonra tekrar Dörtlü Final'e kalmayı başardı. Tarihindeki ilk Dörtlü Final'ini 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan Zalgiris, finalde İtalyan ekibi Kinder Bologna'yı yenerek zafere ulaştı. Daha sonra Dörtlü Final'e bir daha gelemeyen Zalgiris, son çeyrek finalini ise 2000-2001 sezonunda oynamıştı. Başantrenör Jasikevicius'la adeta küllerinden yeniden doğan Zalgiris'in rakibi ise Fenerbahçe Doğuş olacak.

JASIKEVICIUS'UN BÜYÜK BAŞARISI

Basketbolculuk döneminde Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, başantrenörlük kariyerine de müthiş başladı. Aktif basketbolu 2014'te Zalgiris'te bıraktıktan sonra bu takımda 2 yıl asistan koçluk yapan Litvanyalı Jasikevicius'a, 2015-2016 sezonun ortasında başantrenörlük görevi verildi.

Takımıyla geçen sezon play-off şansını son ana kadar kovalayan ancak başarılı olamayan 42 yaşındaki başantrenör, kimsenin şans tanımadığı ekibini bu sezon Dörtlü Final'e kadar getirdi. Sarunas Jasikevicius ayrıca takımın geride kalan 2 sezonda da Litvanya'da şampiyonluğa taşıdı.

FENERBAHÇE'DE OYNADI, OBRADOVİC'LE ŞAMPİYON OLDU

Sarunas Jasikevicius, basketbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giydi. Sarı-lacivertli takımla 2011 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Jasikevicius, Obradovic'le ise 2009 yılında Avrupa'nın zirvesine çıktı. Kariyerinde 3 farklı takımla THY Avrupa Ligi'ni kazanan Jasikevicius, 2009'da Panathinaikos'ta başantrenör Obradovic'le Avrupa'nın bir numaralı kupasını havaya kaldırdı.

TAKIM OYUNU ÖN PLANDA

Zalgiris, parkeye tam bir takım oyunu yansıtıyor. Hemen her oyuncusundan yüksek verim alan başantrenör Jasikevicius'un ekibi ligin en fazla asist yapan 2. takımı konumunda. Pota altını da etkili kullanan Zalgiris, sezonun en fazla ribaunt alan 3. takımı olarak dikkati çekiyor. Sloven oyun kurucu Kevin Pangos'un hücumlarına şekil verdiği takımın bu sezon en skoreri de 12.7 sayı ortalamasıyla bu isim oldu.

Zalgris'in bütün oyuncuları, kariyerlerinde ilk defa Dörtlü Final'de mücadele edecek. Zalgiris'in 14 kişilik kadrosu şöyle:

Paulius Jankunas, Martynas Sajus, Gytis Masiulis, Arturas Milaknis, Martynas Arlauska, Antanas Kavaliauskas, Paulius Valinskas, Edgaras Ulanovas (Litvanya) Brandon Davies, Aaron White (ABD), Kevin Pangos, Beno Udrih (Slovenya), Axel Toupane (Fransa), Vasilije Micic (Sırbistan).

STARK ARENA

Dörtlü Final maçlarının oynanacağı Stark Arena, 2004 yılında hizmete girdi.

Spor ve kültür organizasyonları için planlanan 48 bin metrekarelik Stark Arena'nın yapımı yaklaşık 70 milyon avro'ya mal oldu. Eski adlarıyla Belgrad Arena ve Kombank Arena olarak da bilinen salon, 2005 yılında Yunanistan'ın şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 18 bin kişi kapasitesi bulunan, 70 locaya sahip salonda 2009 yılında oynanan THY Avrupa Ligi maçında seyirci rekoru kırıldı. O dönem Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile Partizan arasındaki mücadeleyi tribün düzenlemesiyle 22 bin 567 kişi takip etti.

Stark Arena, 2005 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, 2016 Avrupa Sutopu Şampiyonası, 2016 UEFA Futsal Şampiyonası ve 2017 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası gibi çok sayıda büyük organizasyonlarının da ev sahipliğini üstlendi.