Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Hüseyin Gülen, ilk duruşmada 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.
AA'nın haberine göre, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Hüseyin Gülen, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda sanık avukatı Kureyş Bilgiç hazır bulundu.
Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Gülen, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Hakkında beyanda bulunan gizli tanığın kendisini tanımadığını düşündüğünü öne süren Gülen, "7 yıldır İzmir'deyim. Seçimlerde köyde olduğumu söylüyor ama ben seçim zamanı köyde değil, İzmir'deydim. Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum." dedi.
Gülen, Bank Asya'da 2012'den beri hesabının bulunduğunu bildirerek, şöyle devam etti:
"Bu bankada fazla param yoktur. Toplu para yatırmam da söz konusu değildir. Kullandığım belirtilen 3 telefon hattından biri bana aittir. Diğerlerini kimin kullandığını bilmiyorum, geçmişte bunları kullanmış olabilirim. ByLock programını ben kullanmadım. Programın ne olduğunu sonradan öğrendim. İzmir'de öğrenciyim ve tutukluluk öğrenimime zarar vermektedir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Hüseyin Gülen'in örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlendiğini, gizli tanık beyanı ve deliller doğrultusunda sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Son sözleri sorulan sanık Gülen, "Adaletin tecelli edeceğini düşünüyorum. Bu tutuklama, öğrenciliğime engel olmaktadır. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Beraatimi, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Gülen'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti.
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezası arttırılarak 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan sanık Gülen'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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