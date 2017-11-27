FETÖ’cü müdürlerin ‘Zarrab’ davasını 1.5 yıl önce konuştuğu belirlendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ABD’deki Reza Zarrab soruşturmasının eski savcısı Preet Bharara ve Savcı Joon H. Kim hakkında FETÖ bağlantısı iddiasıyla açtığı dosyaya, ilginç bir görüşmenin çözümü de eklendi. FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Hamza Tosun (17-25 Aralık kumpas soruşturması şüphelisi) ve Tufan Ergüder (Ergenekon ve Tahşiye kumpası şüphelisi) ile yine FETÖ firarisi Avukat Hüseyin Ataol’un, Reza Zarrab’ın tutuklanmasından 2 ay sonra, 26 Mayıs 2016’da yaptıkları 34 dakikalık görüşmede, ABD’deki davanın bugünkü seyrine ilişkin ilginç öngürüler yer aldı.

Ataol’un bürosunda gerçekleşen ve güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüşmede, Tosun’un “Bu adamların Türkiye’deki ilk yaptırımları bankalarla başlayacak. Halk Bankası mesela” dediği görüldü. Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre Savcılık; Tosun, Ergüder ve Ataol’u da TCK’nın “suç için anlaşma” başlıklı 316’ncı maddesi kapsamında soruşturmaya şüpheli olarak dahil etti.

Konuşmanın bir bölümünde de Ataol, ‘’Yani Allah’a inan. Şu Amerika’daki dava da hareketlenmeye başladı. Gördün mü iddianamede neler var, sadece kefaletle salıverilmeye itiraz 55 sayfa, 10 bin sayfa şey var diyo... Bütün tapeler içinde’’ diyor. Tosun’un Zarrab’ın İran ambargosunun delinmesinin Türkiye ayağı olduğuna ilişkin yorumları üzerine Ataol, “Amerika düğmeye bastığı anda istediği adamı istediği şekilde paketler getirir. Düğmeye bastığı anda senin sistemini kilitler yani sen bu adama ‘Hayır’ diyemezsin’’ diye konuşuyor.

‘PARAYI GÖMECEKSİN’

Tosun, bankada para tutmamaları gerektiğini belirterek, “duvara yer açıp parayı koyduktan sonra alçıyla kapatıp üstüne duvar kağıdı kaplanırsa” bulunamayacağını anlatıyor. Tosun, şunları söylüyor: “Evin müsaitse gömeceksin parayı, paranın en güzel saklama yöntemi gömmek, para en güzel gömüde saklanır.’’

Yurtdışına çıkış yasaklarına ilişkin konuşmalarda ise Ataol, ikinci bir pasaport aldığını ifade ediyor. Ergüder’in Ataol’un anlattıklarının ne gibi bir fayda sağlayacağını anlamaması üzerine Tosun, “Yurtdışına illegal çıktığında elinde pasaport olması lazım anladın mı?’’ şeklinde açıklama yapıyor. Ataol da “Pasaportun iptal edilmiş olsa bile sıkıntı olmuyor çoğu ülkede’’ diye açıklamayı sürdürüyor. Ergüder’in itirazı üzerine Ataol, “Olmuyor abi. Brüksel’e git, İngiltere’ye git, Amerika’ya git, görmüyor yani. Arkadaşlar denediler onu’’ diyor.

FETÖ firarisi avukatın bürosundaki güvenlik kamerası incelenince, ortaya Zarrab sohbeti çıktı

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