FETÖ’cü müdürlerin ‘Zarrab’ davasını 1.5 yıl önce konuştuğu belirlendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ABD’deki Reza Zarrab soruşturmasının eski savcısı Preet Bharara ve Savcı Joon H. Kim hakkında FETÖ bağlantısı iddiasıyla açtığı dosyaya, ilginç bir görüşmenin çözümü de eklendi. FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Hamza Tosun (17-25 Aralık kumpas soruşturması şüphelisi) ve Tufan Ergüder (Ergenekon ve Tahşiye kumpası şüphelisi) ile yine FETÖ firarisi Avukat Hüseyin Ataol’un, Reza Zarrab’ın tutuklanmasından 2 ay sonra, 26 Mayıs 2016’da yaptıkları 34 dakikalık görüşmede, ABD’deki davanın bugünkü seyrine ilişkin ilginç öngürüler yer aldı.
Ataol’un bürosunda gerçekleşen ve güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüşmede, Tosun’un “Bu adamların Türkiye’deki ilk yaptırımları bankalarla başlayacak. Halk Bankası mesela” dediği görüldü. Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre Savcılık; Tosun, Ergüder ve Ataol’u da TCK’nın “suç için anlaşma” başlıklı 316’ncı maddesi kapsamında soruşturmaya şüpheli olarak dahil etti.
Konuşmanın bir bölümünde de Ataol, ‘’Yani Allah’a inan. Şu Amerika’daki dava da hareketlenmeye başladı. Gördün mü iddianamede neler var, sadece kefaletle salıverilmeye itiraz 55 sayfa, 10 bin sayfa şey var diyo... Bütün tapeler içinde’’ diyor. Tosun’un Zarrab’ın İran ambargosunun delinmesinin Türkiye ayağı olduğuna ilişkin yorumları üzerine Ataol, “Amerika düğmeye bastığı anda istediği adamı istediği şekilde paketler getirir. Düğmeye bastığı anda senin sistemini kilitler yani sen bu adama ‘Hayır’ diyemezsin’’ diye konuşuyor.
‘PARAYI GÖMECEKSİN’
Tosun, bankada para tutmamaları gerektiğini belirterek, “duvara yer açıp parayı koyduktan sonra alçıyla kapatıp üstüne duvar kağıdı kaplanırsa” bulunamayacağını anlatıyor. Tosun, şunları söylüyor: “Evin müsaitse gömeceksin parayı, paranın en güzel saklama yöntemi gömmek, para en güzel gömüde saklanır.’’
Yurtdışına çıkış yasaklarına ilişkin konuşmalarda ise Ataol, ikinci bir pasaport aldığını ifade ediyor. Ergüder’in Ataol’un anlattıklarının ne gibi bir fayda sağlayacağını anlamaması üzerine Tosun, “Yurtdışına illegal çıktığında elinde pasaport olması lazım anladın mı?’’ şeklinde açıklama yapıyor. Ataol da “Pasaportun iptal edilmiş olsa bile sıkıntı olmuyor çoğu ülkede’’ diye açıklamayı sürdürüyor. Ergüder’in itirazı üzerine Ataol, “Olmuyor abi. Brüksel’e git, İngiltere’ye git, Amerika’ya git, görmüyor yani. Arkadaşlar denediler onu’’ diyor.
FETÖ firarisi avukatın bürosundaki güvenlik kamerası incelenince, ortaya Zarrab sohbeti çıktı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.