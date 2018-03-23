Fenerbahçe TV eski haber müdürü gazeteci Yasir Kaya, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nn haberine göre, Yasir Kaya, ByLock programı kullandığı ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla 16 Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

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