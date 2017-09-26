Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk annesi ve 4 aylık hamile Ç. A., kocası M.A.A. tarafından ağzı bağlanarak, 20 dakika boyunca yumruk, sopa ve bıçakla darp edildi. Cinnet getiren koca, çocuklarının gözü önünde yaptığı işkencenin ardından pompalı tüfekle karısının ayağına ateş etti. Kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te 7 yıl önce M.A.A. ile evlenen 26 yaşındaki Ç. A., kocası tarafından darp, şiddet ve işkence uygulandığı gerekçesiyle oturduğu evden ayrılarak, 3 çocuğu ile birlikte babası Kemal S.'nin evine kaçtı. Yaklaşık 3 aydır anne ve babası ile birlikte kalan Ç. A., olay günü akşam eve gelen kocası M.A.A. için yemek yaptı. Pişman olduğunu söyleyen kocasını evinde misafir eden kadın, işini bitirip yattı. Bir süre sonra eşi tarafından uykudan uyarılan Ç. A. ne olduğunu anlamadan ağzı bağlandı. Önce yumruk ve tekmelerle ardından ise evde bulunan bir sopa ile darp edilen Ç. A. daha sonra bıçakla yaralandı. Eline bıçak batırılan M.A.A., genç kadını derin bıçak darbeleri ile yaraladı. M.A.A. kanlar içerisinde kalan hamile karısına 20 dakika süren işkencenin sonucunda pompalı tüfekle ateş etti.
Olayın ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan genç kadının ayağı kesilirken, vücudunun her tarafında yara bere ve morluklar oluştu. Ayağının kesildiğinden haberi olmayan ve bilinci zaman zaman kapanan kadın, yaşam savaşını sürdürüyor.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI
Anne Döne ile baba Kemal S., kızının sürekli eşi ile kavga etmesi ve evini terk ederek yanlarına gelmesi nedeniyle son kavganın ardından kızlarını bir daha kocasının yanına göndermediklerini ifade etti. 3 ay önce yaşanan tartışmanın ardından M.A.A.'nın pişman olduğunu söylemesi üzerine çiftin eşyaları da kadının kaldığı eve taşındı. Ç. A. ve kocası babasının evinde kalırken, anne ve baba ise aynı evin teras katında yaşamaya başladı.
Olay günü yaşananları anlatan genç kadının babası Kemal S. ve anne Döne S., olayın çocukların gözü önünde yaşandığı ifade etti. Daha önceki tartışmalarda da kızının sürekli tehdit edildiğini söyleyen Döne S., "Önce bıçakla işkence yapmış. Sonra da tüfekle ayağına ateş etmiş. Biz bu pompalı sesinin dışarıdan geldiğini zannettik. Ya da havai fişek olduğunu düşündük. Ama alt kattaki damat bir süre sonra bizi telefonla arayarak, kızımızı öldürdüğünü söyledi. Aşağıya indiğimizde gördüklerimize inanamadık. Kızım kanlar içerisinde torunlarım korkmuşlar" diye konuştu.
Baba Kemal S. ise M.A.A.'nın kendisine ve çocuklarına da pompalı tüfek doğrulttuğunu söyleyerek, damadının polise de ateş açtığını ifade etti. Baba S., M.A.A.'yı ikna etmesinin ardından kızının hastaneye kaldırılabildiğini söyledi. Olayın ardından cani koca M.A.A. gözaltına alınırken, acılı anne baba kızlarını bu hale getiren damatlarının gereken cezaya çarptırılmasını istedi.
Öte yandan, yaşam mücadelesini sürdüren Ç. A.'nın karnındaki bebeğinin yaşadığı öğrenilirken, ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeğin alınması gerektiği belirtildi.
Cani kocanın karısına uyguladığı şiddet ve işkencenin nedeninin ise kıskançlık olduğu ileri sürülüyor.
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Misafir 24 dakika öncebir insana bu yapılmaz allah seni bildiği gibi yapsın cani nasıl kıydın o kadına öyle00
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Misafir 31 dakika öncene ceza aldı acaba??00