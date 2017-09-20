Gaziantep'te bir kadın, birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Beştepe Mahallesi'nde Dilara K. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Ahmet Arif Arhan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Arhan'ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Arhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Dilara K, bir süre sonra jandarmayı arayarak cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

KAN LEKELERİNİ TEMİZLEYİP JANDARMAYI ARAMIŞ

Cinayet işlendikten sonra Dilara K.'nin annesini arayarak eve çağırdığını, evdeki kan lekelerini temizledikten sonra jandarmayı aradığı belirtildi. Öte yandan evde bulunan ve 5 aylık olduğu değerlendirilen bebeğin de Dilara K. ile Arhan'a ait olduğu iddia edildi.

Dilara K'nın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, Arhan'ın kendisine tecavüz etmek istediğini ileri sürerek, kendisini korumak isterken Arhan'ın ölümüne neden olduğunu söylediği öğrenildi.