Spor Toto 1. Lig'e veda eden Gaziantepspor, sportif direktörü Elyasa Süme ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon içerisinde futbol hayatını noktaladığı kırmızı-siyahlı ekipte sportif direktörlüğe getirilen Elyasa Süme ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.