Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne 13 Ocak’ta başvuran 2 kişi bankamatikten bilgileri dışında kredi kartları kullanılarak 6 bin lira paralarının çekildiği ihbarında bulundu.
Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre ekstreleri inceleyen polis, mağdurların son alışveriş yaptığı Selçuklu’daki kafeye baskın düzenledi. İşyerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve pos cihazlarını incelemeye alan polis, kasiyer 20 yaşındaki Gülsün Y.’nin müşterilerin kredi kartlarını 2 farklı pos cihazından geçirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan kasiyerin üzerinde, kopyalanan 9 kredi kartının slipi de bulundu. Kasiyerin incelenen cep telefonunda ise bankamatiklerden parayı çeken ve elinde gül dövmesi bulunan Şevket İ.’nin kartın nasıl kopyalanacağını anlattığı video ele geçirildi. Suçunu itiraf eden kadın kasiyer, işletme müdürü Ali A. ile ortak dolandırıcılık yaptıklarını ileri sürerek diğer çete üyelerinin isimlerini de deşifre etti.
SUÇ DELİLLERİ MENFEZDEKİ ÇANTADAN ÇIKTI
Kadının verdiği ifade doğrultusunda operasyonuna devam eden polis, kafe müdürü Ali A. (20), Harun A. (22), Sami K. (22), Mesut K. (23), Şevket İ. (20) Abdil D.’yi gözaltına aldı. Konya’ya 110 km uzaklıktaki Kadıoğlu Mahallesi’nde yakalanan Abdil D.’nin menfeze sakladığı çanta bulundu. Çantada dolandırılan kişilerin kart numaralarının bulunduğu bilgisayar, bankamatik aparatı, hızlı yapıştırıcı, Ukrayna’dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 69 kredi kartı ele geçirildi. Çete üyelerinin verdikleri ifadede şebeke liderinin kasiyer Gülsün Y. olduğunu ve onun talimatları ile hareket ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Bankamatiklerden parayı Abdil D. ile Şevket İ.’nin çektiği belirlendi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 7 zanlı tutuklandı.
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