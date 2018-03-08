Android P için yayınlanan geliştirici ön izleme sürümü, henüz kullanıcılar için elverişli hale getirilmiş değil ancak Google’ın sıradaki yeniliklerini görmek için ideal bir fırsat. Google, mayıs ayında gerçekleştireceği tanıtım etkinliğine kadar Android P’nin geliştirici sürümünü güncellemeye devam edecek ve bu zaman aralığında işletim sistemine yeni özellikler eklenecek. Ancak Google tarafından yayınlanan ilk sürüm, Android P’nin üzerine kurulacağı yenilikleri açıkça ortaya koyuyor.

İşletim sisteminin tarihindeki en büyük yeniliklerinden bazılarına sahip olan Android P ile gelecek en heyecan verici özellikleri derledik.

ÇENTİK DESTEĞİ

Akıllı telefon ekranlarını saran çerçevelerin incelmesi, daha önce telefonların ön yüzünde bulunan ön kameralar için ekranın üst bölümünde bir çentik bırakılmasını gerektirdi. İlk olarak iPhone X ile başlayan bu akım, Android’li üreticiler tarafından da benimsendi. Bu yıl satışa çıkacak birçok Android’li akıllı telefon bu çentiklere sahip olacak ve yeni Android P işletim sistemi de geliştiricilerin uygulamalarını bu kamera çıkıntılarına uyumlu hale getirmesine olanak tanıyacak.

YENİLENEN TASARIM

Google vurgulamıyor olsa bile, ön izleme sürümünden görüldüğü kadarıyla işletim sisteminin arayüz tasarımında büyük estetik değişimler yapılması planlanıyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bir önceki Android sürümünün bildirim ekranı böyle görünüyordu:

Android P’nin bildirim ekranının ilk sürümü ise aşağıdaki gibi:

Göze çarpan diğer yenilikler arasında artık zamanın ekranın sol üst bölümünde yer almaması bulunuyor. Tahminler, saatin ekran çentiğine göre yeniden konumlandırdığı yönünde yoğunlaşıyor. Öte yandan Ayarlar menüsüne de daha renkli bir görünüm kazandırılmış.

İYİLEŞTİRİLMİŞ BİLDİRİMLER

Google, bildirim ekranını yeniden tasarlamanın yanı sıra bildirimler konusunda birkaç işlevsel yeniliğe de imza atmış. Bunların başında, Android P’nin mesajlaşma uygulamalarından gelen daha fazla bilgilendirici bildirimleri desteklemesi gösterilebilir.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden anlaşılabileceği üzere, Android P yalnızca gelen son iletileri göstermekle kalmayacak, konuşmanın öncesini de gösterecek. Google ayrıca mesajlaşma sistemine eklediği yapay zeka dokunuşlarıyla, kullanıcılara gelen mesajlara gönderebilecekleri hazır cevap taslakları oluşturacak. Son olarak, mesajlaşma esnasında gönderilen fotoğrafların ön izlemeleri, mesajlaşma ekranı açılmadan bildirim ekranından görülebilecek.

GELİŞTİRİLMİŞ KAMERA DESTEĞİ

Android’li telefonların çoğu kendi farklı kamera uygulamalarıyla geliyor ancak bu uygulamaları kullanabilmek için Google’ın işletim sisteminde ön yüklü sunduğu kamera uygulamasına ihtiyaç duyuluyor.

Android P bu alanda bir ilki gerçekleştirerek, ön yüklü kameranın gelişmiş yeteneklerinin üçüncü taraf kamera uygulamalarında kullanılmasını mümkün kılıyor. Örneğin Snapchat ya da Instagram uygulamaları içerisinden fotoğraf çekerken, Google Camera uygulamasının zum, bokeh ve hatta stereo vizyon (3B) gibi yetenekleri kullanılabilecek. Ancak bunun için uygulamaların bu özellikleri desteklemesi gerekecek.

İÇ MEKAN NAVİGASYONU

Android P, WiFi Round Trip Time (RTT) olarak da bilinen Wi-Fi IEE 802.11mc protokolünü destekliyor. Bu protokol, GPS’in erişemediği ya da yeterli doğrulukta sonuç veremediği kapalı alanlarda da navigasyon hizmeti alınabilmesini mümkün kılıyor. RTT, binaların içerisinde bile konumunuzu birkaç metre sapmayla algılayabiliyor.

HDR ve HEIF

Android P, HDR VP9 Profile desteğine sahip. Bu sayede HDR destekli cihazlarda HDR videolar izlemek daha kolay hale gelecek.

İşletim sisteminin desteklemeye başladığı HEIF ise geçtiğimiz yıl iOS 11 ile popüler olan çok verimli bir görsel sıkıştırma formatı. HEIF, fotoğrafların boyutunu yarı yarıya küçültürken kalitelerinin korunmasını mümkün kılıyor. Bu sayede fotoğraflar telefonların hafızasında daha az yer kaplayacak.

EN İDDİALI ÖZELLİKLER MAYISTA TANITILACAK

Android P’nin ön izleme sürümü yalnızca geliştiriciler için yayınlandı. Bu nedenle cihazınıza kurmanız sonucunda problemlerle karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. Google genellikle yeni işletim sistemi sürümlerinin en iddialı özelliklerini mayıs ayında gerçekleştirdiği Google I/O etkinliklerinde tanıtıyor. İşletim sisteminin tam sürümünün bu etkinliğin ardından kullanıcılara sunulması bekleniyor.