Android P için yayınlanan geliştirici ön izleme sürümü, henüz kullanıcılar için elverişli hale getirilmiş değil ancak Google’ın sıradaki yeniliklerini görmek için ideal bir fırsat. Google, mayıs ayında gerçekleştireceği tanıtım etkinliğine kadar Android P’nin geliştirici sürümünü güncellemeye devam edecek ve bu zaman aralığında işletim sistemine yeni özellikler eklenecek. Ancak Google tarafından yayınlanan ilk sürüm, Android P’nin üzerine kurulacağı yenilikleri açıkça ortaya koyuyor.
İşletim sisteminin tarihindeki en büyük yeniliklerinden bazılarına sahip olan Android P ile gelecek en heyecan verici özellikleri derledik.
ÇENTİK DESTEĞİ
Akıllı telefon ekranlarını saran çerçevelerin incelmesi, daha önce telefonların ön yüzünde bulunan ön kameralar için ekranın üst bölümünde bir çentik bırakılmasını gerektirdi. İlk olarak iPhone X ile başlayan bu akım, Android’li üreticiler tarafından da benimsendi. Bu yıl satışa çıkacak birçok Android’li akıllı telefon bu çentiklere sahip olacak ve yeni Android P işletim sistemi de geliştiricilerin uygulamalarını bu kamera çıkıntılarına uyumlu hale getirmesine olanak tanıyacak.
YENİLENEN TASARIM
Google vurgulamıyor olsa bile, ön izleme sürümünden görüldüğü kadarıyla işletim sisteminin arayüz tasarımında büyük estetik değişimler yapılması planlanıyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bir önceki Android sürümünün bildirim ekranı böyle görünüyordu:
Android P’nin bildirim ekranının ilk sürümü ise aşağıdaki gibi:
Göze çarpan diğer yenilikler arasında artık zamanın ekranın sol üst bölümünde yer almaması bulunuyor. Tahminler, saatin ekran çentiğine göre yeniden konumlandırdığı yönünde yoğunlaşıyor. Öte yandan Ayarlar menüsüne de daha renkli bir görünüm kazandırılmış.
İYİLEŞTİRİLMİŞ BİLDİRİMLER
Google, bildirim ekranını yeniden tasarlamanın yanı sıra bildirimler konusunda birkaç işlevsel yeniliğe de imza atmış. Bunların başında, Android P’nin mesajlaşma uygulamalarından gelen daha fazla bilgilendirici bildirimleri desteklemesi gösterilebilir.
Yukarıdaki ekran görüntüsünden anlaşılabileceği üzere, Android P yalnızca gelen son iletileri göstermekle kalmayacak, konuşmanın öncesini de gösterecek. Google ayrıca mesajlaşma sistemine eklediği yapay zeka dokunuşlarıyla, kullanıcılara gelen mesajlara gönderebilecekleri hazır cevap taslakları oluşturacak. Son olarak, mesajlaşma esnasında gönderilen fotoğrafların ön izlemeleri, mesajlaşma ekranı açılmadan bildirim ekranından görülebilecek.
GELİŞTİRİLMİŞ KAMERA DESTEĞİ
Android’li telefonların çoğu kendi farklı kamera uygulamalarıyla geliyor ancak bu uygulamaları kullanabilmek için Google’ın işletim sisteminde ön yüklü sunduğu kamera uygulamasına ihtiyaç duyuluyor.
Android P bu alanda bir ilki gerçekleştirerek, ön yüklü kameranın gelişmiş yeteneklerinin üçüncü taraf kamera uygulamalarında kullanılmasını mümkün kılıyor. Örneğin Snapchat ya da Instagram uygulamaları içerisinden fotoğraf çekerken, Google Camera uygulamasının zum, bokeh ve hatta stereo vizyon (3B) gibi yetenekleri kullanılabilecek. Ancak bunun için uygulamaların bu özellikleri desteklemesi gerekecek.
İÇ MEKAN NAVİGASYONU
Android P, WiFi Round Trip Time (RTT) olarak da bilinen Wi-Fi IEE 802.11mc protokolünü destekliyor. Bu protokol, GPS’in erişemediği ya da yeterli doğrulukta sonuç veremediği kapalı alanlarda da navigasyon hizmeti alınabilmesini mümkün kılıyor. RTT, binaların içerisinde bile konumunuzu birkaç metre sapmayla algılayabiliyor.
HDR ve HEIF
Android P, HDR VP9 Profile desteğine sahip. Bu sayede HDR destekli cihazlarda HDR videolar izlemek daha kolay hale gelecek.
İşletim sisteminin desteklemeye başladığı HEIF ise geçtiğimiz yıl iOS 11 ile popüler olan çok verimli bir görsel sıkıştırma formatı. HEIF, fotoğrafların boyutunu yarı yarıya küçültürken kalitelerinin korunmasını mümkün kılıyor. Bu sayede fotoğraflar telefonların hafızasında daha az yer kaplayacak.
EN İDDİALI ÖZELLİKLER MAYISTA TANITILACAK
Android P’nin ön izleme sürümü yalnızca geliştiriciler için yayınlandı. Bu nedenle cihazınıza kurmanız sonucunda problemlerle karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. Google genellikle yeni işletim sistemi sürümlerinin en iddialı özelliklerini mayıs ayında gerçekleştirdiği Google I/O etkinliklerinde tanıtıyor. İşletim sisteminin tam sürümünün bu etkinliğin ardından kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.