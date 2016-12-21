22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mevlüt Mert Altıntaş
GÜNDEM

Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bilgilier

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarını ortaya çıkaracağı tahmin edilen cep telefonu incelemeye alındı. Altındaş'ın vurulduğu operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 13:07:17 Güncelleme: 14:46:14 DHA

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve daha sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın emniyet güçleriyle girdiği çatışmanın ayrıntıları, kamera kayıtları ve tanık ifadelerine yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karlov'un öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma genişleyerek sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında tüm deliller inceleniyor.

Türkiye ile Rusya yetkili makamlarının "Minnesota Protokolü" çerçevesinde birlikte yürüttüğü soruşturmanın, tam bir uyum ve iş birliği içinde sürdürüldüğü belirtiliyor. Soruşturmada şu anda 11 şüpheli gözaltında bulunuyor.

Saldırganın cep telefonunun, HTS kayıtlarının ve hesap hareketlerinin de incelendiği soruşturmada, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde çalışanların Altıntaş'a bilgi verip vermediği de araştırılıyor.

TELEFONDA 4 AYRI ŞİFRE
DHA'nın haberinde yer alan bilgiye göre saldırganın telefonunda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"FETÖ DESTEĞİYLE POLİS OLDU"
Soruşturma kapsamında edinilen ilk bilgilere göre, Altıntaş'ın emniyetteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının desteğiyle teşkilata girdiği, emniyet içindeki örgütün mensuplarıyla hareket ettiği üzerinde duruluyor.

"İçine kapanık", "anti sosyal kişilik bozukluğu" bulunduğu tahmin edilen saldırgan Altıntaş'ın olay günü ya da hayatının diğer dönemlerinde ilaç veya başka madde kullanıp kullanmadığı da araştırılıyor.

"15 TEMMUZ'DAN 2 GÜN ÖNCE..."
Altıntaş'ın, geçici görevli bulunduğu Diyarbakır'da, 15 Temmuz darbe girişiminden önce 2 gün izin aldığı belirlendi. İznini Ankara'da geçirdiği tespit edilen Altıntaş'ın bu sürede neler yaptığı da inceleniyor.

Saldırganın olay günü, Yenimahalle Onkoloji Hastanesinden karın ağrısı şikayetiyle rapor aldığı, kendisine rapor veren doktorun eniştesinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra emniyetten ihraç edilen bir komiser olduğu da tespit edildi.

Altıntaş'ın rapor aldıktan sonra evine gidip olaydan iki gün önce satın aldığı takım elbiseyi aldığı, 14 Aralık'ta telefonla rezervasyon yaptırdığı otele geçtiği, burada bir iki saat kaldıktan sonra Çağdaş Sanatlar Merkezine gittiği belirlendi.

Üzerinden 3 yedek şarjör ile cebinden 20-25 mermi çıkan saldırganda 75 mermi bulunduğu tespit edildi.

İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturmasında tanık ifadesinde Altıntaş'ın isminin geçtiği, dayısının, Aydın'da örgütle irtibatlı olduğu için kapatılan bir dershanenin müdürü olduğu, yakın arkadaşlarının da darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

"CANLI ELE GEÇİRİLEBİLİR MİYDİ?"
Başsavcılık kaynakları, katilin sağ olarak ele geçirilme ihtimali olup olmadığını da araştırıyor. Yetkililer, saldırganın Karlov'u vurduktan sonra emniyet güçleriyle girdiği çatışmanın görüntülerini ayrıntılı şekilde inceliyor.

İzlenen görüntüler ve tanık beyanlarına göre, Büyükelçi Karlov'u vurduktan sonra salonun arka tarafına doğru kaçan saldırgan, sergi salonundaki tabloları tek tek yere fırlatıyor.

Olay yerine ilk giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren Altıntaş'ın, sergi salonunda bir duvar arkasına saklanarak, buradan polislere ateş ettiği belirtiliyor.

Ardından olay yerine gelen özel harekat ekiplerinin ateşe karşılık vererek, saldırganı önce iki ayağından, ardından bacaklarından ve dizlerinden vurduğu, yere düşen Altıntaş'ın vurulmasına rağmen ateşe devam ettiği ifade ediliyor.

Altıntaş'ın, emniyet güçlerinin "teslim ol" çağrısına, "beni sağ ele geçiremeyeceksiniz" şeklinde karşılık verdiği, yere düşmesine rağmen ateşe devam ettiği ve elini beline attığında bomba çıkaracağı düşüncesiyle emniyet güçleri tarafından öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

İzlenen görüntüler ve tanık beyanlarına göre, saldırganın olay günü 19.05'te Büyükelçi Karlov'u vurduğu, 19.42'de de saldırganın etkisiz hale getirildiği tespiti yapılıyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 18 saat önce
    bu Adami kim koruma yapti o gun
  • Misafir 18 saat önce
    içinekapanık mı o adam sosyaldır
  • Misafir 19 saat önce
    kurnaz
  • Misafir 19 saat önce
    İstihbarat ve güvenlik tel tel dökülüyor,her şey laçka olmuş..Bol bol laf..
  • Misafir 19 saat önce
    bende yanıltici belge bıraktıklarıni düşünüyorum Allah kahretsin vatanima milletime kalleşlik yapanları
  • Misafir 19 saat önce
    Yukardaki yoruma katılıyorum
  • Misafir 19 saat önce
    önceden kararlaştırılmış bir eylemde eylem sonrası yapılacaklar bilindiği için gerçek bilgiye ulaşmak çok zordur yanıltıcı bilgiler kesinlikle bırakılmıştır bence
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Altıntaş'ın ailesi serbest bırakıldı
GÜNDEM

Suikastçı Altıntaş'ın gözaltına alınan ailesi ...
Cep telefonundaki 4 haneli şifreyi Rus heyet kıracak
GÜNDEM

Köstebek şüphesi
Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren suikastçının 3 gün önceki keşif görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM

3 gün önceki keşfin görüntüleri
Fikri Işık: Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade, tarafıma ait değildir
GÜNDEM

Bakan Işık: Rus ajansındaki ifade tarafıma ait değil
CHP'de 3 bin 631 kişi üyelikten çıkarıldı
GÜNDEM

CHP'de 3 bin 631 kişi üyelikten çıkarıldı
Büyükelçilik sokağına 9 Ocak'ta Karlov'un adı verilecek
GÜNDEM

Büyükelçilik sokağına 9 Ocak'ta Karlov'un adı ...
Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE 7 YIL 5 AY HAPİS
Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı
GÜNDEM

ESKİ SAVCI MEHMET BERK'İN KARDEŞİ TUTUKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REKTÖR VE YÖK ÜYELİĞİ ATAMASI
5 kişinin ölümüne neden olan umut taciri yakalandı
GÜNDEM

5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN UMUT TACİRİ YAKALANDI
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadeleye devam edeceğiz
GÜNDEM

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ