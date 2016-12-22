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Kairos Gümrük ve Ticaret Bakanlığı saadet zinciri
GÜNDEM

Saadet zinciri Kairos'ta binlerce üye battı

Habertürk’ün “Kairos’a gözaltı” başlığıyla 2 ay önce gündeme taşıdığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da inceleme başlattığı yeni saadet zinciri Kairos’ta ödeme krizi çıktı. Aylardır para alamayan çok sayıda üyenin battığı belirtildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 05:10:56 Güncelleme: 09:11:04

Kişisel bilgisayarın hard diskindeki belli bir alanın kiralanması ve bu bölüme şirketlerin verilerinin depolanması mantığıyla çalıştığı ileri sürülen ve hakkında yeni bir saadet zinciri olduğu yönünde iddialar olan Kairos’ta üyeler, ödeme kriziyle karşılaştı. Türkiye’de üye sayısı 100 bini geçen ve vaat ettiği aylık kazanca göre 125 ila 2 bin 777 dolar ödenerek girilen sistemde üyeler, üye zincirine ekledikleri her bir halkadan da gelir kazanıyor. Türkiye’de 2015 yılından beri üye toplayan ve adını mitolojideki fırsat tanrısı “Kairos”tan alan Londra merkezli sisteme son 6 ayda 50 bine yakın kişi üye oldu.

ALT GRUP PARA ALAMIYOR

Üyelerin ‘lider’ olarak tanımladıkları kişiler lüks arabalarla, yurtdışı seyahatlerinde ve umre turlarında pozlar verirken, para ödeyerek sisteme yeni giren üyeler vaat edilen kazancı alamamaktan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine sistemdeki liderler, mağdur üyelerden 25 Kasım’ı beklemelerini istedi. Verilen tarihte de sorun çözülmeyince bu kez, şirket yönetimiyle toplantı için Ukrayna’ya gidileceği açıklandı ancak buradan da çözüm çıkmadı. Habertürk’ün görüştüğü üyeler, aylardır ödeme yapılmadığını ve dolandırıldıklarını düşündüklerini iddia etti.

‘SON EMRİ UYGULUYORUZ’

Çok sayıda üye, sisteme girerken alınan banka kredileri nedeniyle yaşanılan mağduriyetlere dikkat çekti, bir grup üye ise hesaplarının herhangi bir açıklama yapılmadan kapatıldığını iddia etti. Liderler, üyelere önce ödeme sistemlerinde bir sorun olduğunu ardından da usulsüz üyelikler nedeniyle şirketin tüm üyelikler üzerinde inceleme başlattığını duyurdu. Bazı üyeler de, sistemdeki aktif hesaplarını vaat edilen kazancı alamadığı için sosyal medya aracılığıyla satışa çıkardı. Binlerce dolar ödeyerek sisteme giren ancak herhangi bir kazanç elde edemeyen Dilek A., “Bir belirsizlik var. Şirketin hiçbir açıklaması yok. Şu an çok büyük mağduriyet söz konusu. Biz şu an son emri uygulayıp bekliyoruz ama sonuç belli. Yakında ‘Büyük Kairos vurgunu’ diye duyarsınız” dedi.,

‘ÇÖZÜLDÜ’ DEDİ !

Sistemin Türkiye’deki liderlerinden D.F. de sorunun çözüldüğünü iddia etti. Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İngiltere ticaret sicili kayıtlarına göre yalnızca ‘1’ personeli bulunan Kairos’la ilgili şikâyetler üzerine başlattığı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Yusuf DOĞAN / GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 21
  • Misafir 6 saat önce
    Nasil oluyorda bu kadar uyesi oluyor...
  • Misafir 8 saat önce
    KAIROS A BİR YATIRIM OLARAK BEN DE 17000TL ILE GİRDİM.AMA HİÇ KIMSE BİR GARANTİ VERMEDİ.NETICEDE BU BİR FIRSATTI YADA YATIRIMDI ..NASIL DÜŞÜNÜRSENİZ DÜŞÜNÜN.
  • Misafir 12 saat önce
    pelda ekmen hesabı dondurmuş şimdi bnm de dikkatimi çekti bi bakayım dedim hesap dondurulmuş
  • Misafir 12 saat önce
    PELDA EKMEN ADLI KULLANICININ FACEBOOK HESABINA BAKIN GERCEK ORTAYA CIKAR BEYNINIZIFAZLA YORMAYIN
  • Misafir 12 saat önce
    Bu insanlara acıyorum ama sonra kendi düşen ağlamaz sözü aklıma geliyor. Unutmayın kolay yoldan para kazanmaya çalışırsanız kolay yoldan hayatınızı kaybedersiniz
  • Misafir 12 saat önce
    Dolandırıcılık milletin parası yurtdışına nasıl çıkarılır
  • Misafir 13 saat önce
    bunun gibi daha niceleri var saadet zinciri herkes bir altindakini bir uye bularak doldurmak zorunda, yoksa ...
  • Misafir 14 saat önce
    beni de arkadaşım zorla bu işe girmek için ikna etmeye çalıştı girmemişim iyiki
  • Misafir 14 saat önce
    ocak 5 te para vericekler
  • Misafir 14 saat önce
    Garibanın kandırıldığı,tepedekiin kazandığı bşr sistem.Devlet yasaklamalı
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