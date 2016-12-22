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Edirne İntihar emekli polis
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Edirne'de intihar

Edirne'de emekli polis Mehmet E., beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti

22 Aralık 2016 Perşembe, 19:51:44 Güncelleme: 19:54:18 DHA

Edirne'de, Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan 41 yaşındaki Mehmet E., çamlık alanda beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken bir süre önce emekli olan polis memuru Mehmet E., Şükrüpaşa Mahallesi Şerif Bilgen Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen polis ekipleri Mehmet E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet E.'nin bir süre önce annesini kaybettiği, eşiyle de boşanması nedeniyle girdiği bunalım sonucu intihar ettiği tahmin ediliyor.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet E.'nin cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi moruna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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