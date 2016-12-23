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Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın anne-babasının ifadeleri ortaya çıktı

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın babası İsrafil Altıntaş:"Ev arkadaşıyla tanıştıktan sonra davranışları değişti"

23 Aralık 2016 Cuma, 03:49:04 Güncelleme: 03:54:49

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş’ın babası İsrafil Altıntaş, oğlunun Ankara’daki ev arkadaşı Sercan B. ile yakınlaştıktan sonra davranışlarında değişiklik yaşandığını söyledi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade veren ve olay günü oğluyla konuştuğunu ifade eden Altıntaş, “Çalışıyor musun diye sorduğumda bana izinli olduğunu, çarşıda gezdiğini, yemek yiyeceğini söyledi. Konuşmasında anormal bir durum söz konusu değildi. Benim oğlumun böyle bir olayı yapması aklımın ucundan bile geçmez” dedi.

Oğlunun İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nu kazandıktan sonra Sercan B. isimli öğrenciyle samimiyet kurduğunu dile getiren baba Altıntaş, “Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir terör örgütüne, bir cemaate veya dini gruba mensup değildir. Ancak polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı. İzmir’de polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşı Sercan B. isimli şahıstı. Hatta mezun olunca İzmir’de kalmasını söylememe rağmen Sercan’ın Ankara’ya gitmesinden dolayı Ankara’yı seçmiş, bu şahısla Ankara’da aynı evde kalmışlardır” şeklinde ifade verdi. Anne Hamidiye Altıntaş da saldırının olduğu gün saat 16.30 sıralarında oğlunun aradığını belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:

‘DERSHANEYE GİTMEDİ’

“Misafirlikteydim. ‘Anne ne yapıyorsun?’ diye sordu. Ben de misafirlikte olduğumu, müsait olunca kendisini arayacağımı söyledim. ‘Tamam anne, Allah’a emanet ol, hakkını helal et’ diyerek telefonu kapattı. Eve gelince aradığımda telefonuna ulaşılamıyordu. Ankara’da oğlumun daha önceki evde birlikte kaldığı, Çevik Kuvvet’te polis memuru olan Sercan B.’yi aradım ancak telefon çalmasına rağmen cevap vermedi.”

İfadesinde, “Çocuğum içine kapanık, sessiz sakin bir çocuktu” diyen anne Altıntaş, oğlunun polislik sınavlarına hazırlanırken herhangi bir dershaneye gitmediğini de kaydetti.

GAZETE HABERTÜRK

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