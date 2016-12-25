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Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur
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Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur kazada öldü

Ağrı'da karşı yönden gelen araçla çarpışan aracın şoförü Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur hayatını kaybederken beraberindeki Mahmut ve Ahmet Oğur yaralandı

25 Aralık 2016 Pazar, 19:43:14 Güncelleme: 21:23:03 İHA

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında Eski Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur'un kullandığı otomobil, Ağrı-Van Karayolu'nun Yoğunhisar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur ile beraberindeki Mahmut ve Ahmet Oğur yaralandı.

Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

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