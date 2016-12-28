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David Beckham fotoğrafı öğrenci kartını iptal ettirdi

İzmir’de toplu ulaşımdan yararlanmak için verilen karta David Beckham'ın fotoğrafını koyarak kayıt olan öğrencinin kartı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 04:35:29 Güncelleme: 04:47:56

İzmir’de toplu ulaşımdan yararlanmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen öğrenci kartına kendi fotoğrafı yerine, ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını göndererek kart alan L.E.M.’nin öğrenci kartı iptal edildi.

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan L.E.M. (20) adlı öğrenci, indirimli olan öğrenci kartına sahip olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne online başvuruda bulundu. Kendi fotoğrafı bir türlü kabul edilmeyen L.E.M., bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kalınca sisteme ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını ekledi. L.E.M. kartını sonunda Beckham fotoğrafıyla alınca olay sosyal medyada günün konusu oldu.

 

ESHOT Genel Müdürlüğü, “Her gün on binlerce adet başvuru talebinin karşılandığı Kart Ünitesi’ndeki arkadaşlarımız, bugüne kadar aralarında Brad Pitt, Adriana Lima, Angelina Jolie, Johnny Deep, Tarkan, Ahmet Kaya gibi ünlü fotoğraflarıyla yapılan 40 adet kart başvurusu tespit etmiş ve iptal yoluna gitmiştir.

Yoğun talep arasında sahte fotoğraflı başvurusu gözden kaçan L.E.M.’nin kartı ise iptal edilmiştir” dedi.

GAZETE HABERTÜRK

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