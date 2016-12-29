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Ankara-Konya yolu, trafik kazası
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Ankara-Konya ve Ankara-Afyon yolu bir süre trafiğe kapandı

Ankara-Konya yolunda bir TIR'ın devrilmesi sonucu ve Ankara-Afyonkarahisar yolu ise kar nedeniyle trafiğe kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu trafiğe açıldı

29 Aralık 2016 Perşembe, 09:14:49 Güncelleme: 11:28:00 İHA

Ankara-Konya Karayolu yağan kar yağışından olumsuz etkilendi. Devrilen TIR nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya Karayolu Karahamzalı mevkii bir TIR'ın devrilmesi sonucu bir süre trafiğe kapandı.

Karayolların çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede kar yağışının trafiği olumsuz etkilediği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR-ANKARA YOLU KAPANDI

Afyonkarahisar-Ankara karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

AA muhabirinin Karayolları 31. Şube Şefliği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Afyonkarahisar ve çevresinde soğuk hava ile etkili olan şiddetli tipi, günlük yaşamı ve şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da dün akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, Afyonkarahisar'ı Ankara, Antalya, İzmir, Uşak ve Kütahya'ya bağlayan yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda, 40. kilometresindeki Köroğlu Beli mevkisinde kar ve tipinin görüş mesafesini iyice düşürmesi yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Ankara yönünden gelen araçlar Bayat ilçesinde, Afyonkarahisar yönünden gidenler ise İscehisar ilçesinde bekletildi.

Yolun kapalı olmasından dolayı Ankara yönüne gidecek otobüslerin seferleri de iptal edildi. Afyonkarahisar Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden otobüslerin çıkışına izin verilmedi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Ankara karayolu ulaşıma açıldı. 

Etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle sabaha doğru kapanan Afyonkarahisar-Ankara karayolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Tırların geçişine ise kontrollü izin veriliyor.

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