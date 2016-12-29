Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazarı Aslı Erdoğan ile dilbilimci Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğ 9 gazete yöneticisinin, "ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "PKK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanmalarına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Erdoğan ve Alpay tahliye edildi.

19 Ağustos'tan bu yana, 133 gündür tutuklu bulunan Aslı Erdoğan, yaptığı savunmasında suçlamaları reddetti ve çarpıcı tespitlerde bulundu.

HUKUK VARMIŞ GİBİ

Erdoğan savunmasına "Savunmamı hukuk varmış gibi ve hukuk adına yapacağım" diye başladı. Sembolik, hiçbir yetkisi bulunmayan yayın danışma kurulunda adı geçtiği için tutuklandığını ifade eden Erdoğan, "Danışman olduğum yıllar içinde benzer KCK davaları, soruşturmaları açıldı. Ama ben hiçbirine, tanık olarak dahi dahil edilmedim. Özgür Gündem danışmanlığı da kimse aleyhine bir delil, bir suç olarak sunulmadı" dedi.

"TARİHE GEÇTİM"

Yazar Aslı Erdoğan savunmasını şöyle sürdürdü: "İdam cezasının yerine ikame edilmiş ağırlaştırılmış müebbetle bu yüzyılda yargılanan ilk kadın edebiyatçı olarak tarihe geçtim. Yeşiller Partisi'nin kurucusu Bilge Contepe, Türkiye'nin tek Nobel Barış Ödülü adayı Ragıp Zarakolu, dilbilimci Necmiye Alpay ansızın kendimizi PKK/KCK torbasına en tepeden atılmış buluverdik. En vahimi 26 yılda 8 kitap, yüzlerce yazı yazmış, 30 kadar dile çevrilmiş bir edebiyatçının cımbızla seçilmiş 4-5 cümlesinin örgüt üyeliğine somut kanıtmış gibi sunulması, ki bu Voltaire'nin üç yüzyıl önce formüle ettiği düşünce ve ifade özgürlüğünün çiğnenmesinden öte bir adımdır. ‘Siyasi otorite gibi düşünmeyen suçludur, kendi bizzat tersinin ispatlayana dek cezalandırılacaktır'... Bu Ortaçağ engizisyonun bakış açısıdır. Vicdansız adalet olmadığı gibi, edebiyat da olmaz. Mafya romanı yazmış birinin mafya üyesi olması gerekmediğini herkes bilir. Kaldı ki benim böyle bir romanım da yok, PKK üzerine bir çalışmam, yazım, tek cümlem dahi yok."

İKİ SAYFA OKURSANIZ ANLARSINIZ

"Bu PKK/KCK torbası öyle aceleyle hazırlanmış ki beni de katanlar yazarlığımdan yani Google'da 2 dakikada edinecekleri basit bir bilgiden dahi habersizdir" diyen Erdoğan, " Bir edebiyatçının kendini gerçekleştirdiği yer kitaplarıdır. Yani iki sayfasını okursanız gerçekte kim olduğunu görürsünüz. Her satırına derin bir yalnızlığın sindiği bir yazarınörgüt üyeliğinden yargılanması da ayrı bir ironi. Örgüt üyeliğime somut delil olarak sunulan tek şey künyede adımın geçmesidir. Yani yazarak ve okuyarak geçen yirmi küsür yıldan sonra sanırım 2011'de ya da hakkımda bugüne dek hiçbir KCK davası, soruşturması açılmadığına göre 2016'da, PKK/KCK'ye girmiş, bu faaliyeti ismimi künyeye yazarak ilan etmiş, ama KCK adına başka faaliyette bulunmamışım."

"AYNAYA BAKIN"

Siyasetten uzak durduğunu, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu, meşru müdafa dahil öldürmeyi kabul etmediğini anlatan Erdoğan şöyle devam etti: "Savcının iddia ettiği gibi bir KCK tutuklusunun ölümünü yazarak KCK'ye girmişsem, bugüne dek girdmediğim örgüt kalmadı, İBDA-C dahil. Hatta bir uyuşturucu satıcısının dosyasındaki hukuksuzluğu ele aldığımda uyuşturucu mafyası yöneticiliğinden de tutuklanabilirdim. Türkçe edebiyatı Uluslararası düzeyde tanıtan birkaç kadın edebiyatçıdan birinin jandarmalar arasında edebiyatını savunmasından bu ülke utanç duymuyor, neden utanç duyması gerektiğini bile anlamıyorsa, en temel şeyi öğrenememiş demektir: Aynaya bakmayı."

Duruşmaya verilen arada savcı, Erdoğan ve Alpay'ın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

CHP'LİLER İZLEDİ

Duruşmayayı, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a destek olmak amacıyla CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan, Barış Yarkadaş, HDP'li eski milletvekili Levent Tüzel, Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre ve İngiltere konsolosluklarından temsilciler, Alman ve Fransız yayıncılar izledi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay, Zana Kaya tahliye edildi. Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.

HABERTÜRK HABER MERKEZİ