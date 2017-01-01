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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı'ndan Reina saldırısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reina saldırısı hakkında, "Kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız" dedi

01 Ocak 2017 Pazar, 11:56:04 Güncelleme: 12:18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ülkemize dönük tehditleri kaynağında yok edeceğiz. Bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reina'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul’un Ortaköy semtinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz.

Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir.

Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 1 saat önce
    Allah ım bu terör belasını bu korkak lağım farelerini tez zamanda güzel ülkemizden sonsuza kadar def et.
  • Misafir 2 saat önce
    Almanya Köln,den cok üzgünüz nalet Olsun terrör.
  • Misafir 2 saat önce
    Cumurbaskanım bu teroru bıtırmek turk ısıdır turkıyenın ne kadar caba verdıgını bılıyorlar turkıyeyı bolmeye calışsalards turk vatandası
  • Misafir 2 saat önce
    Dik dur reis elbet düze çıkacağız
  • Misafir 2 saat önce
    İster El Bab'da ister Reina'da, öldürülen bizim vatandaşımız, bedeli ne olursa olsun, tüm teröristler ölene kadar mücadele edilmelidir. Ölen BİZ'iz, hangi ırktan dinden olursa olsun, bu vatanın evladı.
  • Misafir 2 saat önce
    lanetliyorum
  • Misafir 3 saat önce
    bu gecit verilmemis haliyse vay halimize
  • Misafir 3 saat önce
    Allah bize güç düşmanlarımıza azap versin başımız sağolsun
  • Misafir 3 saat önce
    Türk halkının başı sağolsun
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