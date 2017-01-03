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ÖSYM, 2017 ÖSYS kılavuzunu yayımladı

ÖSYM tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (2017-ÖSYS) kılavuzu yayımlandı

03 Ocak 2017 Salı, 16:53:18 Güncelleme: 17:08:01 AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak. Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kısa cevaplı" sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

2017-ÖSYS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YGS VE LYS'DE BİNA GİRİŞ SAATLERİNE DÜZENLEME

ÖSYM tarafından, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) gireceklerin binalara alımının sınav başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılması kararlaştırıldı.

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, başvuruları yarın başlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek YGS ve haziranda yapılacak LYS'ye ilişkin önemli bir karar alındı.

ÖSYM sınavlarında, başlama saatinden sonra sınav salonuna alınan adayların, diğerlerinin dikkatini dağıtacak şekilde gürültü yapması, sınav kurallarının iş ve işlem takip formunun okunmasından sonra salona geldikleri için yasaklı eşya ve diğer kurallar ile ilgili son hatırlatmaları duymaması ve salonda düzenin bozulmasına yol açmaları sebebiyle, sınav binalarına giriş saatleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, adayların sınav binasına alınma işleminin başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildi. Adaylar, YGS'de ve LYS'nin sabah oturumlarında sınav binalarına en son saat 09.45'te giriş yapabilecek. ​LYS'nin öğleden sonraki oturumlarında ise adaylar en geç saat 14.15'te sınav binalarına alınacak. Bu saatlerden sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

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