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Ömerli, Erol Korkmaz
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Ömerli Belediyesi'ne Erol Korkmaz görevlendirildi

DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından Kaymakam Erol Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi

06 Ocak 2017 Cuma, 09:56:54 Güncelleme: 10:03:32 AA

Mardin'in Ömerli ilçesi Kaymakamı Erol Korkmaz, Ömerli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından Kaymakam Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, bir TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği, askerlerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında yer aldığı 4 zanlı dün tutuklanmıştı.

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