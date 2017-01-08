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Trabzon Sürmene'de orman yangını

Trabzon'un Sürmene ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Sarp arazi nedeniyle ormanlık alandaki yangına müdahalede sorun yaşanıyor...

08 Ocak 2017 Pazar, 01:19:18 Güncelleme: 01:20:18 İHA

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde bugün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen orman yangınına sarp arazi nedeniyle müdahale edilemiyor.

Yangının çıktığı bölgeye Orman İşletme Şefliği'ne ait yangın söndürme ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri gönderiliken, yangının çıkış noktasına yakın yerde bulunan Çamburnu Katı Atık Tesisleri'ne giden yol da tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Trabzon Valisi Yücel Yavuz bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

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