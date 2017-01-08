İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 14.10'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı aktarılan açıklamada, "Yerel Deniz Trafik Rehberinin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olmadığımızdan dolayı ancak genel anonslar yapılabilmektedir." denildi.