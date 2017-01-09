15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 9 Ocak Pazartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

DİYARBAKIR'DA 120 FETÖ SANIĞI HAKKINDA İDDİANAME

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında kamu görevinden ihraç edilen 120 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yargı, askeriye, emniyet, mülkiye, üniversite, jandarma, kamu kurum ve kuruluşları ve il yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturması tamamlanan 120 sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan ve ilgili ağır ceza mahkemelerine gönderilerek kabul edilen iddianamelerde FETÖ'nün yapılanmasına ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İddianamelerde, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler bulunuyor.

Sanıklar hakkındaki en önemli delil olarak örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"un yer aldığı iddianamelerde, haklarında dava açılan 120 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şüphelilerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Başsavcılıkça yürütülen diğer soruşturmalarla ilgili iddianamelerin kısa sürede hazırlanarak mahkemelere gönderileceği belirtildi. (AA)

ADIYAMAN'DA 8 ASKERİ PERSONEL GÖZALTINA ALINDI

Adıyaman merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 8 askeri personel gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan askeri personellere operasyon düzenlendi. Adıyaman merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Samsun illerinde gerçekleştirilen operasyonda, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 rütbeli askeri personel gözaltına alındı. (İHA)

KIRIKKALE'DE 16 FETÖ OKULLARI HİSSEDARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kentteki okullarının 16 hissedarı adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDYye ait kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. (AA)

ADANA'DA 35 POLİSE GÖZALTI

Adana'da FETÖ operasyonu kapsamında 35 polis gözaltına alındı.

Aralarında emniyet müdür ve amirlerinin de bulunduğu polisler, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Cengiz Zeybek'in yeğeni Komiser Şahin Tapan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belitildi.

Gözaltına alınan polisler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

AĞRI'DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 13 POLİSTEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 polisten 7'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı merkezli İzmir, Bursa, Burdur ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında aralarında daha önce açığa alınan ya da meslekten ihraç edilen çeşitli rütbelerdeki 13 polis gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

