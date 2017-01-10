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Karaman'da ev yangını: 3 ölü

Yangında baba Kemal Sağlam ile kızları Zeynep ve Ebru hayatını kaybetti

10 Ocak 2017 Salı, 08:59:38 Güncelleme: 09:46:26 AA

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde, altı ahır olarak kullanılan 2 katlı kerpiç evde çıkan yangında tavanın çökmesi sonucu, 2 kız ile onları kurtarmak için eve giren baba enkaz altında kalarak can verdi. 3 eve daha sıçrayan alevler, güçlükle söndürüldü.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Ermenek İlçesi Gülpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Ermenek Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve eşini geçen yıl kaybeden 48 yaşındaki Kemal Sağlam'ın, 2 kızıyla oturduğu altı ahır olarak kullanılan 2 katlı kerpiç evinin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yükselirken, uyanan Kemal Sağlam kendini dışarı attı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve sıçradı. Bunun üzerine Kemal Sağlam, evde bulunan kızları 19 yaşındaki Zeynep ve 9 yaşındaki Ebru Sağlam'ı kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Ancak, toprak ve ahşaptan oluşan tavan çöktü. Enkaz altında kalan baba ve 2 kızı yaşamını yetirdi.

KAR NEDENİYLE İTFAİYE GÜÇLÜKLE GELDİ

Sokakların dar ve karla kaplı olması nedeniyle güçlükle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bitişikteki 2 iki eve daha sıçradı. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken, baba ve iki kızının en kaz altında kalan cesetlerinin çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

Kemal Sağlam'ın eşi Ayşe Sağlam'ın 1 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Kızlardan Zeynep'in liseden mezun olduğu ve üniversiteye hazırlandığı, Ebru'nun da 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu kaydedildi.

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