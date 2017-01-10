15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 10 Ocak Salı günü raporu.

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MALATYA'DA 26 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Malatya'da FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 34 öğretmenden 26'sı tutuklandı. Şüpheli öğretmenlerin ''Bylock''u kullandığı belirtildi.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Hatay, Sivas ve İzmir'de 31 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınıp, ihraç edilen 10'u kadın 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Malatya adliyesine sevk edildi.



Savcılık ifadesinin ardından 2 kadın öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakılması, 32 öğretmen ise tutuklanmaları talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Malatya 2. Sulh ceza Hakimliği, 7'si kadın 8 şüpheliyi adli kontrol kararıyla serbest bırakırken, 26 şüpheli öğretmen hakkında ise tutuklama kararı verdi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanan şüpheli öğretmenlerin, örgütün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ''Bylock''u kullandığı belirtildi. (FERDİ DURDU / MALATYA)

KIRIKKALE'DE 15 KİŞİ TUTUKLANDI

KIRIKKALE Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖPYD yapılanması kapsamında kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.



Üç günlük sorgu sonunda sağlık kontrolünden geçirilen FETÖPYD'ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgütün Kırıkkale'deki okullarının 15 hissedarı sevk edildikleri Adliye'de mahkemece suçlu görüldü. Zanlılar T.K., H.Ç., E.Ü., M.S.D., H.İ., O.A., Ş.Ö., I.S., R.K., E.O., S.Ö., İ.K., R.K., E.D ve S.Ö tutuklanıp, Kırıkkale'ye bağlı Keskin Kapalı T Tipi Cezaevi'ne gönderildiler. (DHA)